La mise en avant de la flamme olympique par l’exposition « Le Sport haut en couleurs ! » à Dourdan

Essonne (91)

Au sein du musée du château de Dourdan, la ville de l’Essonne (91) propose, en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, une exposition intitulée :« Le Sport haut en couleurs ! » jusqu’au 31 août 2024.

Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et du passage de la flamme olympique le 22 juillet 2024 dans la commune, la ville de Dourdan, située dans le département de l’Essonne (91), organise une exposition sur le thème :« Le Sport haut en couleurs ! »

C’est à partir de l’emblème de la fameuse flamme olympique que la ville met en avant, par le biais d’une exposition, la combinaison des thèmes du sport et l’histoire de l’art. Une déclinaison de couleurs sera ainsi proposée aux visiteurs afin d’orienter l’intérêt de ces derniers vers les utilisations et le caractère symbolique de la flamme olympique. L’exposition estivale est un moyen de mettre en valeur l’histoire sportive de la ville de Dourdan et d’exposer les objets, équipements et archives détenus par la commune.

Les différentes associations sportives de la ville soutiennent ce beau projet. L’exposition leur permet également de mettre en avant les activités qu’elles proposent.

Des animations seront organisées afin d’enrichir l’exposition : un baby-foot en accès libre sera mis en place et un photocall olympique avec le podium d’Athétic Club, une des associations de la ville de Dourdan, sera mis à disposition pour les visiteurs de l’événement.

Profitez de la période des Jeux olympiques de cet été à Paris pour découvrir l’exposition « Le Sport haut en couleurs ! ».