La Nuit des Étoiles au Musée de l’Air et de l’Espace

Seine-Saint-Denis (93)

Pour la Nuit des Étoiles 2023, du 12 au 13 août, le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (93) ouvre ses portes pour une observation de nuit dans le planétarium et en plein air.

Musée de l’air et de l’espace du Bourget

Le Musée de l’Air et de l’Espace propose une nocturne exceptionnelle dans l’espoir d’apercevoir la beauté du spectacle céleste qui se jouera au-dessus de nous du 12 au 13 août. De 18h à 1h30 du matin, passionnés d’astronomie et novices pourront se retrouver pour cette 33e édition de la Nuit des Étoiles.

Depuis le tarmac du musée, les constellations de la Grande Ourse et de la Petite Ourse seront visibles. Le tarmac, débarrassé de toute lumière artificielle, devient le lieu idéal pour observer le ciel et les étoiles filantes, à l’œil nu ou à l’aide de télescopes. Bien qu’il soit interdit pour les spectateurs de ramener leur propre équipement, le musée met à disposition toutes ses ressources afin d’offrir une expérience unique.

Comme chaque année, de nombreuses animations et activités gratuites sont organisées, conférant une dimension ludique et festive à l’événement, enrichi d’une touche musicale et poétique pour célébrer les astres. Après avoir observé Jupiter, Saturne et les différentes constellations au télescope ou à l’œil nu, certains jeux seront proposés comme un blind test géant, pour tester la culture aérospatiale et musicale des visiteurs, ou encore un atelier « carte du ciel », offrant la possibilité de fabriquer une carte du ciel avec les médiateurs du musée. Sera également au programme, le récital « Sotto le stelle » de la soprano Marion Gomar et la pianiste Francesca Rambald, qui interprétera les classiques autour de l’ouvrage Monsieur Palomar de l’écrivain Italo Calvino.

Vous pourrez notamment assister à une conférence sur les missions lunaires d’Apollo à Artémis présentée par Philippe Berthe, responsable de la coordination du module de service européen (ESM) à l’ESA et Fatouma Kébé, astrophysicienne et spécialiste dans l’étude des débris spatiaux, lors d’une conférence.

À l’occasion de cette ouverture nocturne exceptionnelle, les visiteurs sont également invités à parcourir les diverses expositions prenant place au musée. Ils pourront ainsi découvrir l’exposition The Constellations de l’artiste contemporaine Bouchra Khalili, l’exposition Up to Space et enfin mA, l’air comme matière, une exposition de Charlotte Charbonnel et Olivier Sévère.

Notons par ailleurs qu’en Seine-Saint-Denis, la Nuit des Étoiles sera également célébrée à Saint-Ouen. L’association scientifique ATLAS vous invite en effet, la nuit du 12 août 2023 de 21h30 à 23h55, à admirer les étoiles à l’aide de télescopes et de cartes du ciel, au Parc des Docks – Esplanade du château.