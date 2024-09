La Paris Electronic Week 2024 : un laboratoire d’idées pour la fête de demain

La scène des musiques électroniques française s’apprête à vibrer avec le retour de la Paris Electronic Week. Pour sa douzième édition, du 27 au 29 septembre prochains, le festival investit les espaces de la Cité Fertile, à Pantin.

Plus qu’un simple rassemblement de passionnés, la PEW se positionne comme un laboratoire d’idées pour repenser l’avenir des soirées et des festivals. À travers un programme dense de conférences, de débats et d’ateliers, l’événement invite l’industrie à réfléchir sur les enjeux de demain : comment rendre la fête plus inclusive, plus respectueuse de l’environnement et plus sûre ?

Un écosystème créatif et engagé

La Cité Fertile, ancien site industriel reconverti en tiers-lieu éco-responsable, offre un cadre idéal pour cette réflexion. Les différents espaces de ce lieu emblématique accueilleront des professionnels de la musique, des artistes, des chercheurs et des activistes, tous réunis autour de cinq thématiques-clés : la création, la structuration, la diffusion, le care et les médias.

Au programme : des masterclasses pour les futurs DJ et producteurs, des rencontres professionnelles pour développer son réseau, des conférences inspirantes sur les dernières tendances de la musique électronique, et bien sûr, des moments de partage et de convivialité. Les festivaliers pourront également flâner dans le marché des labels, à la découverte de pépites vinyles et de nouvelles références.

Une fête plus responsable et inclusive

La PEW se distingue par son approche résolument tournée vers l’avenir. Les organisateurs souhaitent faire de cet événement un modèle pour une industrie de la musique plus durable et plus équitable. En mettant l’accent sur les enjeux environnementaux, sociaux et de genre, la PEW s’inscrit dans une démarche globale visant à transformer en profondeur les pratiques de la fête.

En bref, la Paris Electronic Week 2024 est bien plus qu’un simple festival de musique. C’est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent participer à la construction d’une scène électronique plus responsable, plus créative et plus inclusive.