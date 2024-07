Le musée de l’Histoire vivante de la ville de Montreuil en Seine-Saint-Denis (93) propose une exposition jusqu’au 28 juillet 2024 qui présente le travail de deux dessinateurs Jossot et Faujour.

« La Police dans l’œil de Jossot et Faujour » est une exposition mettant en avant les dessins de Jossot (1866-1951), célèbre dessinateur, caricaturiste et peintre français, et de Faujour (1959), également dessinateur et caricaturiste français.

Bien que ces derniers ne se soient pas connus, leur art se rapproche. Ils ont le même humour et les mêmes goûts pour les traits colorés. Ce lien commun a été remarqué par l’écrivain militant, Maurice Rajsfus (1928-2020).

C’est au premier étage du musée de l’Histoire vivante que se trouve près d’une cinquantaine de dessins originaux et inédits. Le thème de ses œuvres est relativement le même : la dénonciation des violences policières affirmant ainsi une police brutale et répressive.

À travers des dessins, ce sont donc les violences policières qui sont exposées. Ces mêmes œuvres proviennent majoritairement du magazine satirique, L’Assiette du Beurre pour Jossot et du bulletin mensuel Que fait la Police ? pour Faujour.

Même si ces artistes n’ont pas œuvré à la même période, ils évoquent le même sujet principal dénoncant un problème sociétal toujours d’actualité.

Un catalogue et deux films complètent l’exposition enrichissant l’événement culturel.

Si vous ne connaissez pas encore ces deux dessinateurs, venez découvrir leurs univers au musée de l’Histoire vivante de Montreuil !