La Sainte-Chapelle du château de Vincennes accueille « L’Arbre de Vie » de Joana Vasconcelos

Val-de-Marne (94)

Le Centre des monuments nationaux invite, pour la deuxième fois, l’artiste Joana Vasconcelos à investir la Sainte-Chapelle du château de Vincennes (94), jusqu’au 3 septembre 2023. Son projet « Arbre de vie » est une ode à la renaissance et une célébration de la vie.

Atelier Joana Vasconcelos

Après une première exposition de « l’Arbre de vie » en 2022, Joana Vasconcelos occupe une nouvelle fois la majestueuse Sainte-Chapelle du château de Vincennes avec son œuvre monumentale. Vasconcelos est invitée pour la première fois en France au château de Versailles en 2012, où elle réalise un record avec 1,6 million de visiteurs. Elle devient également la plus jeune artiste et femme jamais présentée au château de Versailles et son exposition se trouve être la plus visitée en France depuis 50 ans !

Joana Vasconcelos, née en 1971, est une artiste plasticienne réputée pour ses sculptures monumentales et grandioses, dont les 25 ans de pratique s’étendent également au dessin et au cinéma. Elle cherche à moderniser le concept de l’artisanat au XXIe siècle, en intégrant à ses œuvres des objets du quotidien, mêlant ironie et humour. L’artiste aspire à créer un lien entre l’environnement domestique et l’espace public où seront mises en lumière les questions du statut de la femme, de la société de consommation et de l’identité collective.

Spécialement créée pour la Sainte-Chapelle, l’installation intitulée : « Arbre de Vie » s’élève à 13 mètres de haut et est entièrement conçue en métal recouvert de tissu. Cet arbre au cœur de la chapelle est composé de 252 branches et près de 110 000 feuilles cousues et tissées à la main dans les ateliers de l’artiste. 300 mètres de tissu ont été utilisés pour la création de cette œuvre aux touches oniriques et féeriques.

Mêlant le noir, le doré, le rouge et l’orange, l’artiste souhaite insérer une dimension baroque dans son art contemporain. Pour le réaliser, Joana Vasconcelos s’est inspirée de l’histoire du lieu : la reine Catherine de Médicis, veuve d’Henri II, poursuivit les aménagements de la Sainte-Chapelle et du parc du château de Vincennes en y faisant planter trois mille ormes. Elle souhaite intégrer l’environnement qui entoure le château de Vincennes en amenant la nature à la chapelle. L’arbre comme symbole de transformation et d’évolution se mélange à la dimension magique de la chapelle, que confèrent les nombreux vitraux.

Cette installation fait aussi écho à la figure mythologique de Daphné, représentée par Le Bernin dans sa sculpture Apollon et Daphné. Elle s’inspire du mythe retraçant Daphné, désirée par Apollon, mais refusant de l’épouser, qui se transforme en arbre pour échapper à son destin. Dans le mythe, Daphné se métamorphose en laurier : Joana Vasconcelos tente alors de représenter cette transformation à travers son « Arbre de vie ».

Atelier Joana Vasconcelos