La Seine-Saint-Denis révèle le parcours de la flamme olympique pour Paris 2024

Paris 2024 a dévoilé le relais de la flamme olympique, avec un focus particulier sur la Seine-Saint-Denis. Ce territoire central des Jeux olympiques et paralympiques et de leur héritage jouera un rôle majeur dans cet événement symbolique, en accueillant la flamme dans 21 de ses villes.

Seine-Saint-Denis 93

La flamme olympique traversera plus de la moitié des villes de la Seine-Saint-Denis, soit un total de 21 localités : Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bondy, La Courneuve, Drancy, Les Lilas, Livry-Gargan, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Les Pavillons Sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Romainville, Saint-Denis, Sevran, Stains, et Tremblay-en-France. Cette sélection soigneusement élaborée inclut également des villes qui ne recevront pas de sites ou d’épreuves olympiques et paralympiques, assurant ainsi une participation inclusive et représentative de tout le département.

Le passage de la flamme en Seine-Saint-Denis marquera la dernière étape du relais national avant son arrivée triomphale à Paris. Cet événement se déroulera sur une journée et demie, débutant le jeudi 25 juillet 2024 et se prolongeant jusqu’à la matinée du 26 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Ce relais, composé à la fois de segments collectifs et individuels, mobilisera près de 200 porteurs et porteuses de la flamme.

Le parcours de la flamme olympique sera l’occasion de valoriser le riche patrimoine culturel et historique de la Seine-Saint-Denis. Des lieux emblématiques comme la Basilique de Saint-Denis, les Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine, le Mémorial de la Shoah à Drancy, les Arènes de Picasso à Noisy-le-Grand, et le canal de l’Ourcq seront mis à l’honneur. La veille de la cérémonie d’ouverture, le Parc départemental Georges-Valbon accueillera une grande célébration en l’honneur de la flamme olympique, marquant l’ouverture du live site officiel des Jeux en Seine-Saint-Denis.

La Seine-Saint-Denis ne se contentera pas seulement d’accueillir la flamme olympique. Le département recevra également la flamme paralympique le mardi 27 août 2024, veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Cette journée spéciale sera dédiée à célébrer l’esprit paralympique et à encourager la participation de tous.

La traversée de la flamme olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis promet d’être un moment de rassemblement et de célébration pour les habitants du département. Elle symbolise non seulement l’approche imminente des Jeux, mais aussi l’esprit de communauté et de solidarité qui caractérise cette région. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable en participant à cet événement historique et en soutenant les porteurs de la flamme dans leur parcours à travers la Seine-Saint-Denis.