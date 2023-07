La tête dans les nuages avec le spectacle MOON/ Cabinet de curiosités lunaires

Yvelines (78)

Cet été, la Compagnie Barks s’installe dans les Yvelines pour quatre représentations de leur spectacle MOON/ Cabinet de curiosités lunaires.

Marc Lahore

Qui n’a jamais rêvé de voler ? D’échapper à la gravité ? Ce rêve, Bastien Dausse le réalise aux côtés de sa compagnie. Cet artiste et acrobate fonde en 2016 la Compagnie Barks, une compagnie de cirque contemporain créée autour de l’envie de se jouer de la gravité et de la pesanteur.

Après un premier spectacle monté en 2016, intitulé : « Les idées grises », la Compagnie Barks présente son deuxième projet : MOON/ Cabinet de curiosités lunaires. En tournée en France et à l’étranger pour l’été 2023, c’est dans quatre villes des Yvelines qu’ils poseront leurs valises : aux Mureaux, le 29 juillet, à Mantes-la-Jolie le 6 août, à Buchelay le 7 août et enfin à Magnanville le 8 août.

MOON est un spectacle imaginé sous la forme d’une exposition vivante et acrobatique. Bastien Dausse conçoit et réalise des objets-sculptures qui lui permettent de s’affranchir des lois de la physique. Il est à la recherche d’une sensation d’apesanteur, d’agilité et de souplesse qu’il met en œuvre en travaillant l’équilibre de ses créations. Le spectacle prend alors tout son sens lorsque les acrobates se retrouvent dans les nuages, déliés de la gravité.

Plusieurs performances sont alors présentées, chacune disposant d’une structure unique leur permettant de prendre leur envol. Sébastien Leman créé notamment une bascule dont le principe repose sur l’équilibre et le balancement pour fonctionner comme levier pour les artistes. Cette bascule est conçue comme une extension du corps de l’acrobate, avec un mécanisme rattachant le corps à la structure. Nous assistons à un réel corps à corps entre les œuvres et les artistes. S’il ne s’agit pas d’une performance solitaire, les acrobates s’engagent dans des échanges à travers une chorégraphie mêlant physique et poésie.

La Compagnie Barks travaille actuellement sur un nouveau spectacle appelé MIR prévu courant 2024. Toujours dans l’objectif de s’affranchir de la gravité, le projet MIR se penche sur l’épopée d’un spationaute à la découverte de nouveaux mondes. Le spectacle comprend une structure en rotation afin de jouer avec le déséquilibre et la gravité.