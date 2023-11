La triennale d’art public #3 : explorer les dessous de la création à la galerie Fernand Léger

Jusqu’au 17 février 2024, les portes de la galerie municipale d’art contemporain Fernand Léger seront ouvertes pour dévoiler le génie créatif derrière les commandes d’œuvres d’art en milieu urbain. Située au cœur d’Ivry-sur-Seine, cette exposition nous raconte la genèse des créations et l’histoire des artistes qui façonnent notre paysage urbain.

L’édition #3 de cette triennale met l’accent sur les dessous du processus créatif, qui se cachent derrière les œuvres achevées : les maquettes, les dessins, ou les photographies, révélant ainsi les longues recherches et le travail approfondi qui précèdent la réalisation de celles-ci.

La triennale accueille donc dix artistes choisis après un appel à candidature, dont les études se mêlent celles prêtées par le Centre national des arts plastiques. On trouvera ainsi parmi les artistes exposés : Pierre-Olivier Arnaud, Michel Blazy, Corentin Canesson, Opj Cyganek & Julie Poulain, Isabelle Daëron, Katrin Gattinger, Jakob Gautel, Charlie Hamish Jeffery, Louise Hervé & Clovis Maillet, Chourouk Hriech, Séverine Hubard, Laurent Lacotte, Anna Principaud, Thilleli Rahmoun, Delphine Renault, Stéphane Vigny, Filipe Vilas-Boas, Virginie Yassef.

Un candidat aura également la chance de bénéficier d’une bourse de recherche de 15 000 € et d’une exposition personnelle à la galerie, soulignant ainsi l’engagement continu de celle-ci envers la promotion des nouveaux talents. Le nom du lauréat sera annoncé fin janvier 2024.

Pour le public, la triennale ne se limite pas seulement à la contemplation des études. Des ateliers participatifs sont également organisés, permettant une interaction plus profonde avec les œuvres. La prochaines aura lieu le 18 novembre. Anna Principaud proposera une session le 18 novembre. Une occasion en or pour les amateurs d’art d’interagir avec l’œuvre et son créateur.

Le programme complet est accessible ici :

https://fernandleger.ivry94.fr/fileadmin/fernandleger/MEDIA/galerie-fernand-leger/2023/TRIENNAL/WEB/Appel-a-candidature-TAP-2023.pdf