L’art de décorer les façades au musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes

Jusqu’au 23 juin 2024, l’exposition temporaire Trésors de décors, façades d’Île-de-France ouvre ses portes à Suresnes pour plonger les visiteurs dans un voyage à travers l’art et l’architecture.

Vincent Evrat, Ville de Montrouge

Le MUS, musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (92), a pour vocation de raconter l’histoire de Suresnes, l’urbanisme social des années 1920-1940. Aussi, l’exposition présentée au MUS à partir de l’automne 2023 s’inscrit-elle parfaitement dans cette ligne, en s’intéressant aux façades architecturales d’Île-de-France entre 1850 et 1940.

Dans une première section, l’exposition retrace les principaux courants décoratifs qui ont marqué la France de la seconde moitié du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Cette exploration permet aux visiteurs de plonger dans l’esthétique d’une époque révolue, de décrypter l’iconographie, de découvrir des artistes et d’apprécier l’essor des techniques industrielles. Les sculpteurs, ferronniers et entreprises de céramiques architecturales sont mis en lumière à travers des exemples de leurs réalisations.

Une deuxième partie de l’exposition propose de faire de comprendre la signification des ornements de façades à travers une sélection d’édifices publics emblématiques. Quatre catégories d’équipements sont représentées : les hôtels de ville et bâtiments administratifs, les établissements d’éducation, les lieux d’hygiène et de soins, ainsi que les édifices de spectacle. Dans chacune de ces catégories, un édifice remarquable de Suresnes est mis en avant, révélant ainsi le patrimoine architectural moderne de la ville.

L’Île-de-France regorge de décors architecturaux variés, des immeubles aux usines en passant par les entrées du métro. Cependant, l’exposition se concentre sur les édifices publics, accessibles à tous et offrant une abondance de sources permettant de suivre l’évolution des relations entre les pouvoirs publics, les architectes et les décorateurs.

Trésors de décors, façades d’Île-de-France présente ainsi des plans, dessins et estampes, mais également des productions manufacturées et, chose plus rare, des outils spécialisés.