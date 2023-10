L’art figuratif d’Yerres à aujourd’hui s’expose

Essonne (91)

L’exposition Figurations. Un autre art d’aujourd’hui se tient jusqu’au 22 octobre 2023, à la Maison Caillebotte, à Yerres (91), mettant à l’honneur l’art figuratif en peinture, de 1950 à aujourd’hui.

Collection Société Générale & courtesy Bilal Hamdad / Maison Caillebotte

L’art figuratif contemporain, bien que souvent éclipsé par les avant-gardes et négligé par les grandes institutions muséales, a su attirer l’attention de certaines galeries et de collectionneurs internationaux. Cet art, centré sur le trait, l’expression et l’humain, revient sur le devant de la scène à mesure que la figuration regagne en popularité. Des artistes tels que Dado, Jean Rustin, Gilles Aillaud, Marian Plug, Sam Szafran, Susanne Hay et Pierre Skira, qui ont récemment été revalorisés par les musées, figurent parmi les noms mis en avant dans cette exposition.

L’exposition se déroule en deux parties distinctes. La Ferme Ornée expose des œuvres s’étendant des années 1950 à 2000, permettant aux visiteurs de redécouvrir des artistes de renom ainsi que d’apprécier la diversité des approches de la figuration, que ce soit par le biais de paysages, de portraits ou d’architectures. À l’Orangerie, les visiteurs peuvent se familiariser avec les tendances actuelles de la figuration en France à travers une exposition contemporaine qui présente douze artistes, avec une rotation des œuvres tous les mois et demi.