Le bistrot Flonflon

Flonflon

À deux pas de l’Arc de Triomphe, une ambiance chaleureuse et colorée signée le créateur parisien Olivier N’Gassa, lequel travaille avec des pièces d’artisans camerounais, dont des coiffes bamilékés aux plumes et raphia.

Aux fourneaux, et pour une cuisine qui sent bon le terroir : Pierre-Thomas Clément, qui a fait ses armes dans de belles maisons (École Ferrandi, Ducasse, Robuchon, Gagnaire). Pour ce jeune chef de 36 ans, des recettes simples en une carte vraiment courte et qui est souvent renouvelée.

Le soir, la carte s’encanaille de quelques tapas : gouda à la truffe à 13 €, croquettes de jambon ibérique à 12 €, guacamole et tortillas à 11 €, croque-monsieur aux cèpes à 14 €.

Trois ou quatre propositions pour les plats principaux, avec une entrée très légère pour les ravioles de légumes et consommé thaï (elles auraient été meilleures avec une garniture de crevettes) à 13 €, et un potage Dubarry revisité (soupe tiède de chou-fleur sur laquelle était posé un œuf mollet et une crème foie gras) à 16 €.

Un mélange terre-iode était prévu pour le plat principal, avec d’excellentes noix de Saint-Jacques normandes poêlées, des gnocchis truffés, des épinards et un jus de volaille à 33 €.

Si vous aimez la viande, la douceur et tendresse du pluma de cochon espagnol vous séduira : il est servi avec des pleurotes bien parfumées (28 €).

Quelques desserts seulement sont proposés, mais ils sont réussis : de l’ananas rôti entouré de pâte croustillante passée à la friteuse avec un soupçon de coco ou une poire au cœur praliné, posée sur une ganache mousseuse au chocolat (14 €).

Flonflon, 2 rue Brunel, 75017 Paris