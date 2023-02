Le « bon père de famille » n’a plus de père

Coutau-Bégarie

Le « bon père de famille » n’existe plus, il a été balayé du Code civil. Ce concept de droit civil aura vécu 200 ans, de 1804 à 2023.

Toutefois, la notion de « bon père de famille » a été utilisée dans un tout autre but, durant la première moitié du XIXe siècle, afin de promouvoir un « monument national pour développer l’industrie française ».

Ce projet a été décrit dans un ouvrage intitulé : Maison du bon père de famille, ami vrai de l’humanité. Monument national à ériger… par l’auteur d’Un trait de Lumière venu à propos (Paris, imprimé par Carpetier-Méricourt. Avril 1830, in-4°). Un exemplaire relié par Duplanil Fils en maroquin rouge, aux armes de Charles X, orné autour des plats d’un jeu de filets dorés et roulette dorée aux palmettes à fond criblé et fleurs de lys, comportant au centre du premier plats au-dessus des armoiries du roi, de l’inscription frappée à l’or « À Charles X/le Bon Père de Famille/Ami Vrai de l’Humanité », a été adjugé 3 091 € à Drouot, le 19 décembre 2022 par la maison Coutau-Bégarie, assistée par Cyrille Boulay.

Un autre exemplaire, à moins qu’il ne soit le même répondant à la même description mais avec une légère différence dans son adresse (Paris, Delaunay – Mongie, Avril 1830 – Juin 1830, 2 parties en un vol. In-8°), a été vendu 1 300 € à Drouot par la maison Alde, assistée par Bertrand Meaudre de la librairie Lardanchet, lors de la dispersion de la collection de Michel Wittock.

Dans cette dernière vente, l’auteur de cet ouvrage est mentionné comme étant « A.T. » (Amédée Théodore) Bouis. Celui-ci, né en 1821, n’a pu rédiger le livre Maison du bon père de famille, publié en 1830. La confusion vient sans doute de l’indication sur la page de titre : « Par l’auteur d’Un trait de Lumière venu à propos ». Le catalogue de la Bibliothèque nationale mentionne trois brochures signées « A.T. Bouis ». La deuxième brochure indique pourtant comme auteur « E.M.B », ingénieur géographe. La troisième, intitulée : « À la France, À l’Assemblée nationale et au chef de l’État » (imprimée en 1849) par Bouis Ingénieur géographe.

Edward Larocque Tinker indique, dans le recueil Les Écrits de langue française en Louisiane au XIXe siècle (Kraus, 1970), que l’on découvre que E.M. Bouis est l’auteur de la Maison du bon père de famille. Ce qui contraint d’écarter A.T. Bouis, qui était juriste.

Coutau-Bégarie, 60 avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris