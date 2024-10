Le Camp d’internement de Drancy : Histoire, Mémoire(s) et Transmission

Le Mémorial de la Shoah, situé à Drancy en Seine-Saint-Denis (93), organise un séminaire scientifique les 21 et 22 octobre prochains.

Mémorial de la Shoah Drancy

Quatre-vingts ans après la Libération de la France, le Mémorial de la Shoah propose de dresser un état des lieux de la recherche sur l’ancien camp de Drancy, plaque tournante de la déportation des juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bien que l’histoire générale du camp de Drancy soit relativement bien documentée, de nombreuses zones d’ombre subsistent quant à son fonctionnement quotidien, son impact et sa signification en tant que lieu de mémoire. Ce séminaire a pour ambition de susciter l’intérêt d’une nouvelle génération de chercheurs et d’étudiants, afin qu’ils puissent apporter des perspectives inédites et enrichir notre compréhension de cette période sombre de l’histoire.

Pour atteindre cet objectif, un panel d’experts renommés a été rassemblé, incluant des historiens, des archivistes et des spécialistes du camp d’internement de Drancy. Ils présenteront les archives existantes, partageront leurs découvertes récentes et identifieront les lacunes de notre compréhension actuelle, ouvrant ainsi de nouvelles pistes de recherche.

La première journée du 21 octobre 2024 s’adresse principalement aux étudiants et étudiantes en histoire. Les intervenants présenteront des analyses approfondies des archives et des documents relatifs au camp de Drancy. Les discussions porteront sur les défis méthodologiques et les nouvelles questions de recherche que soulève l’étude de ce site emblématique. Ce sera une occasion unique pour les participants d’interagir avec des spécialistes et de s’immerger dans les pratiques de la recherche historique.

La deuxième journée du séminaire, le 22 octobre, sera consacrée à la question de la transmission de la mémoire du camp de Drancy. Cette session sera particulièrement utile pour les étudiants et étudiantes se destinant à une carrière dans la médiation culturelle et historique. Les échanges porteront sur les meilleures pratiques pour rendre accessible cette histoire complexe au grand public, et notamment aux scolaires. Les intervenants partageront leurs expériences et proposeront des stratégies pour sensibiliser les jeunes générations à cette mémoire essentielle.

Les deux journées du séminaire sont gratuites et ouvertes à tous sur inscription préalable.

Ne manquez pas cette occasion de contribuer à la recherche et à la transmission de l’histoire du camp de Drancy, et de participer à la réflexion collective sur la mémoire de la Shoah.