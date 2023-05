Le charme des breloques

Tajan

La breloque n’a pas toujours bonne presse… Les dictionnaires anciens la définissaient comme un objet de curiosité de peu de valeur. Et les plus récents la désignent comme un colifichet de peu de prix. En réalité, aujourd’hui, il s’agit d’un petit bijou que l’on attache à une chaîne de montre, à un ruban, voire à un bracelet. Comme celui en or jaune 18K à maillons gourmette, adjugé 5 040 € par la maison Ader. Ce bracelet retient cinq cachets breloques, en cristal de roche gravé d’une intaille et d’armoiries parlantes (égrisures), en cornaline de forme ovale gravé de rinceaux, une coquille tournante, onyx non gravé, en or gravé d’armoiries de marquis, en cornaline gravée d’un monogramme surmonté d’un aigle. Son intérêt réside encore par sa datation. Les breloques et les gourmettes datent en effet autant des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. C’est là l’avantage de ce type de bijou, de pouvoir représenter différentes époques.

Ce sont toutefois davantage les thèmes des collections de breloques qui retiennent l’attention. Les amateurs se souviennent du « bracelet de charme » de la duchesse de Windsor. Celui-ci, signé Cartier en 1936, était formé de neuf croix en pierres précieuses suspendues à une chaîne en or et diamants. Il a été vendu 601,250 £ à Londres, en 1987 par Sotheby’s. Ce bijou, racontent les chroniqueurs royaux, est un des plus intime des relations du couple Wallis Simpson et Edward VIII, car chaque croix comporte un message apparent ou symbolique de leur vie. Chacune est d’une couleur différente en fonction des pierres qui les sertissent : la croix d’aigue-marine exprime leur mariage, l’émeraude une radiographie de Wallis, derrière la platine le duc de Windsor lui déclare son amour en écrivant We are et en utilisant leur initiale W et E en jeu de mots et il a fait inscrire : « God Save the King for Wallis 16.VII.36 », après qu’il ait échappé à une tentative d’assassinat.

Plus simple est ce bracelet en or jaune à maille gourmette plate, retenant cinq breloques en or jaune 14 carats, dont une théière, un éléphant, un lapin, un cœur et un cachet. Il a été adjugé 585 € à Drouot, le mardi 18 avril 2023 par la maison Boisgirard – Antonini. Quelques semaines plus tôt, le 7 février 2023, la maison Millon vendait 700 € un bracelet gourmette en or jaune 18K à maille américaine, retenant six breloques également en or jaune 18K en pampilles (poupée Ashanti, cabane, tortue, lampe, babouche filigranée, baobab).