Le château de Breteuil s’illumine pour les fêtes de fin d’année

Château de Breteuil

Le célèbre château de Breteuil se pare de ses plus beaux atours pour célébrer Noël. À partir du dimanche 15 décembre, les visiteurs seront invités à plonger dans une féérie hivernale, où histoire et magie se mêlent.

Un Noël féérique

Les pièces du château sont délicatement décorées, créant une ambiance chaleureuse et festive. Sapins majestueux, tables dressées pour les fêtes, crèches du monde entier et illuminations féériques transportent petits et grands dans un conte de Noël.

De 13h à 18h, un programme riche et varié est proposé : spectacles enchanteurs, contes traditionnels, ateliers créatifs, et même une rencontre avec le Père Noël ! Les amateurs de modélisme ferroviaire pourront admirer des reproductions minutieuses, tandis que les plus jeunes s’amuseront dans un univers féérique.

En parallèle de ces animations festives, le château de Breteuil invite à un voyage dans le temps. Ce monument historique, datant du XVIIe siècle, abrite une collection exceptionnelle de mobilier, de tableaux et de portraits de famille. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’histoire de la famille de Breteuil, étroitement liée à celle de la France. Celle-ci accueille notamment en son sein Gabrielle Émilie de Breteuil, future Marquise du Châtelet et première femme de sciences de notre histoire !

Un écrin d’histoire

Le château de Breteuil, véritable joyau architectural, a traversé les siècles en conservant tout son charme. Ses salons élégants, ses jardins à la française et son parc de 75 hectares en font un lieu d’exception pour une escapade en famille ou entre amis.