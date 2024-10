Le concerto à l’honneur au CRD Paris-Saclay

À Orsay, le conservatoire à rayonnement départemental Paris-Saclay organise le 13 octobre un concert des enseignants, sur le thème du concerto.

Daniel/AdobeStock

Le 13 octobre prochain, le conservatoire à rayonnement départemental (CRD) Paris-Saclay vous invite à un voyage musical au cœur de l’époque baroque. Sous la direction artistique de Patrick Cohën-Akenine et Chloé Sévère, les artistes-enseignants du département de musique ancienne proposent une soirée consacrée au concerto, une forme musicale qui a révolutionné la musique européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Le concerto, dans toutes ses déclinaisons, sera à l’honneur de ce concert. Cette forme musicale, qui met en valeur les virtuoses, a connu une évolution constante au cours de l’époque baroque. Du concerto grosso, où un petit groupe de solistes dialogue avec l’orchestre, au concertino, où les solistes répondent avec virtuosité à l’orchestre, en passant par le célèbre Concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach, le programme promet une grande diversité musicale.

Les compositeurs à l’honneur seront des figures emblématiques de l’époque baroque : Pierre-Gabriel Buffardin, Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach. Leurs œuvres, souvent virtuoses et brillantes, témoignent de la créativité et de l’inventivité des musiciens de cette période.

Ce concert est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses du répertoire baroque. Les artistes-enseignants du CRD Paris-Saclay, passionnés et talentueux, feront partager au public leur amour de la musique ancienne.