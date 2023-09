Le festival de l’Orangerie de Sceaux : des moments musicaux enchanteurs

Hauts-de-Seine (92)

Le festival de l’Orangerie de Sceaux revient cette année du 7 au 24 septembre dans le département des Hauts-de-Seine (92). Cet événement musical de renommée internationale se déroule dans la magnifique orangerie de style classique et dans le parc du château de Sceaux. Pendant trois grands week-ends, les mélomanes auront l’occasion d’apprécier des concerts de musique de chambre, avec une programmation allant du baroque à la musique contemporaine.

Un cadre unique

Depuis 1969, l’orangerie du domaine de Sceaux se transforme en salle de concert pour accueillir ce prestigieux festival de musique de chambre. Ce bâtiment historique offre une acoustique exceptionnelle et un cadre somptueux à taille humaine, idéal pour les petits orchestres caractéristiques de cette forme de musique. Les artistes émergents se produisent aux côtés de musiciens de renommée mondiale, dans un décor agrémenté de sculptures.

La 54e édition de ce festival promet d’être particulièrement soignée, après le succès rencontré en 2022. Cette année deux concerts gratuits seront également proposés dans le parc. Une masterclass dédiée au chant, donnée par Felicity Lott, ainsi qu’un conte musical à partager en famille viendront enrichir la programmation. L’âme du festival reste ancrée dans la musique de chambre romantique, tout en explorant un répertoire large, de Jean-Sébastien Bach à la musique de Jean-Frédéric Neuburger en passant par Leonard Bernstein ou Johannes Brahms.

Les concerts auront lieu du jeudi au dimanche, répartis sur trois week-ends : les 7-10, 14-17 et 21-24 septembre. Au programme, notamment : Adélaïde Ferrière (percussions), Jos van Immersel (pianoforte), Margaux Blanchard (viole de gambe), Geoffroy Couteau et Amaury Coeytaux (piano et violon), Adam Laloum (piano) avec le quatuor Hanson.

Concert de clôture

Le concert de clôture, qui se tiendra le dimanche 24 septembre à 17 heures, mettra en vedette le pianiste Philippe Bianconi et le quatuor Talich. Ce quatuor tchèque de renom est composé de Jan Talich et Roman Patocka au violon, Radim Sedmidubsky à l’alto et Michal Kanka au violoncelle. Ces musiciens, qui se produisent depuis des décennies sur la scène internationale, ont notamment enregistré pour le label La Dolce Vita, spécialisé en musique de chambre.