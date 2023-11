Le Festival du film franco-arabe 2023 : 10 jours d’émotion en Seine-Saint-Denis

Le Festival du film franco-arabe (FFFA) 2023 vous donne rendez-vous du 17 au 28 novembre prochains pour une édition riche en découvertes cinématographiques.

Pour cette 12e édition du festival, une sélection captivante d’environ vingt films vous attend, accompagnée de rencontres avec des cinéastes et d’une compétition de courts-métrages, seront présentés au Cinéma Le Trianon à Romainville, ainsi que dans la ville de Noisy-le-Sec (Micro-Folie, Théâtre des Bergeries, La Galerie – Centre d’Art Contemporain, les médiathèques du réseau Est-Ensemble).

Cet événement annuel, qui s’intéresse à une jeune génération de cinéastes, a pour objectif de créer du lien entre les cultures, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées. Oragnisé par la Direction des affaires culturelles de la ville de Noisy-le-Sec, en partenariat et par Le Trianon, cinéma public territorial Est-Ensemble, en collaboration avec l’Institut français de Jordanie à Amman, la Royal Film Commission de Jordanie et la municipalité d’Amman, il aura cette année encore pour parain d’honneur le cinéaste franco-grec, Costa Gavras. Erige Sehiri, réalisatrice franco-tunisienne, fut également marraine de l’édition précédente. Elle y avait présenté son film Sous les figues, ayant par la suite été sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

Le festival s’accompagne d’une exposition à la Galerie, complétant ainsi l’expérience artistique immersive qu’il propose.

La cérémonie d’ouverture, est prévue le vendredi 17 novembre 2023 à 20h au cinéma Le Trianon, en présence du parrain et de la marraine du festival. Elle sera marquée par la projection d’un film inédit qui promet de captiver le public. La clôture du festival se tiendra le 28 novembre 2023.

Les films en compétition pour le concours du court-métrage seront projetés le 24 novembre à 18h, avec une entrée libre pour tous les passionnés de cinéma. Suivra à 20h la remise des prix du public et du jury.