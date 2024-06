Le festival Partir en livre revient cet été en Île-de-France !

Avec une affiche aux couleurs de Claude Ponti, le festival « Partir en livre » revient pour une nouvelle édition, du 19 juin au 22 septembre 2024.

Partir en livre

Jeux olympiques obligent, l’événement s’appliquera cette année à mettre en lumière les liens entre sport et littérature. Dix auteurs, dont Clémentine Beauvais, Kamel Benaouda, Claire Castillon, Christelle Dabos, Malika Ferdjoukh, Philippe Lechermeier, David Moitet, Susie Morgenstern, Cécile Roumiguière et Jean-Christophe Tixier, se sont ainsi attelés à l’écriture de dix textes afin de constituer un recueil de nouvelles inédites, qui sera distribué gratuitement à des milliers d’adolescents.

Destiné à un public de jeunes de 0 à 18 ans, le festival mobilisera de nombreux artistes et professionnels du livre. Illustrateurs, romanciers, libraires, bibliothécaires, enseignants, journalistes, traducteurs, éditeurs, influenceurs et booktubers seront au rendez-vous pour proposer toutes sortes d’ateliers créatifs, afin de promouvoir la lecture auprès de la jeunesse.

Quelques événements à ne pas manquer en Île-de-France :

• Les ateliers d’illustration, de gravure et d’écriture autour du livre et du sport, qui seront proposés aux accueils de loisirs de la ville de Saint-Denis (93) sur la plage du 6b, tous les mercredis 26 juin et 3 juillet.

• Le tournoi pour devenir un vrai e-sportif olympique de la ville de Villejuif (94), qui organise une compétition de jeux vidéo ; une belle occasion de s’amuser entre amis ou en famille en vibrant au rythme des Jeux.

• Le spectacle participatif entre contes et musique « Autour du feu », organisé à la maison de Chateaubriand (92) par la compagnie Le phare à son, avec le comédien Damien Gayton. Réservations conseillées à l’adresse : [email protected]

• La course aux livres de Villebon-sur-Yvette (91) Son principe ? Dénicher et rapporter des livres le plus rapidement possible à partir d’indices donnés.