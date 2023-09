Le Food Truck Festival de Saint-Maur à l’heure de la Coupe du monde de rugby

Val-de-Marne (94)

Amateurs de rugby et de street food, ne chercher plus ce que vous ferez le week-end du 8 au 10 septembre prochain. Direction Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne (94) pour la 6e édition du Food Truck festival. Cette année l’événement réunissant le plus grand nombre de food trucks accompagnera les matchs de la coupe du monde rugby.

Au programme une cinquantaine de food trucks scrupuleusement sélectionnés pour leur qualité proposeront un voyage gastronomique autour du monde dans une ambiance festive et décontractée.

Mais cette année point de concerts, Coupe du monde de rugby oblige, à la place des retransmissions en direct sur écran géant des matchs dont le match d’ouverture qui promet d’emporter petits et grands dans le monde de l’ovalie : France/Nouvelle-Zélande !

Cette année, le chef Charles Coulombeau parrainera le festival coorganisé par la ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Street Food en Mouvement. Ce chef étoilé propriétaire d’un food truck a été choisi comme parrain de cette 6e édition afin de prouver que gastronomie et food truck peuvent tout à fait cohabiter : « J’ai accepté d’intégrer l’aventure car depuis peu nous avons-nous même lancé un food truck, petit frère sur roue de notre restaurant étoilé. Ce food truck répondait à une volonté réelle et sincère de se diversifier et de proposer une offre généreuse, gourmande et promouvant la philosophie appliquée au quotidien au restaurant. ».

C’est donc avec intérêt que vous pourrez découvrir de nouvelles saveurs. À l’issue de ces dégustations des prix seront remis aux meilleurs food trucks (Prix coup de cœur du jury, Prix du Conseil Municipal des Enfants de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, Médaille d’or, d’argent et de bronze du meilleur food truck), par un jury composé de professionnels de la gastronomie et de la restauration.

Par ailleurs, ce week-end de festivités sera également l’occasion de participer à de bonnes causes, car depuis la première édition, ce festival se veut responsable, ainsi le festival s’engage au côté d’une association qui œuvre pour le bien-être des populations les plus fragiles ou qui soutient des actions solidaires.

Pour cette 6e édition, le montant de la tombola et 1€ sur la consigne des gobelets non restitués seront reversés à l’association ARSLA qui soutient la recherche pour vaincre la maladie de Charcot et les malades atteints de cette maladie.

Enfin, afin d’éliminer les calories superflues, la ville profite de l’événement pour organiser une color loop, véritable course colorée de 5km qui reliera le parc de l’Abbaye au cœur du festival, en passant par les bords de Marne. La color loop aura lieu le samedi après-midi et réunit tous les ans plusieurs centaines de participants de toutes les générations.

Alors sport, détente, rugby et gastronomie que demandez de plus pour passer un premier week-end dans la joie et la bonne humeur… Saint Maur des fossés sera à n’en pas douter The place to be le week-end du 8 au 10 septembre prochain !

Programme :

Vendredi 8 septembre : France – Nouvelle-Zélande à 21h

Samedi 9 septembre : Italie – Namibie à 13h

Irlande – Roumanie à 15h30

Angleterre – Argentine à 21h

Dimanche 10 septembre : Japon – Chili à 13h

Afrique du Sud – Écosse à 17h45

Informations sur le jury :

La présidente du jury du festival :

Louise PETITRENAUD, Journaliste gastronomique

Membres du jury:

Loïc VILLEMIN, Chef étoilé

Kike CASARRUBIAS, Chef mexicain étoilé

Chatchai KLANKLONG, Chef thaïlandais étoilé

Julien SERRI, Chef

Gianni SPADAFORA, Chef pâtissier

Nabil ZEMMOURI, Chef

Guillaume ERBLANG, Rédacteur en chef de Food and Sens

David BAROCHE, Chef

Sébastien L’HARIDON, Charcutier

Robert PETIT, Administrateur de Street Food En Mouvement Ancien président du Leaders club Laurent FRECHET, Président de la branche des restaurateurs du GNI

Lionel MANSIAT, Partenaire du festival assureur MAPA

Yvan MAHIEU, Directeur Métro Chennevières-sur-Marne