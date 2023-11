Le FRAC fête ses 40 ans à la Fondation Fiminco !

Le Frac Île-de-France célébrera son quadragénaire à la Fondation Fiminco, jusqu’au 16 décembre 2023, à travers la nouvelle exposition « Gunaikeîon ».

Nicole Huard, courtesy by Air de Paris

Cette commémoration est l’occasion de revisiter le patrimoine de cet établissement, tant par le prisme de sa collection emblématique que par la découverte d’œuvres inédites, à partir desquelles les commissaires seront chargées de produire un récit. La fondation réinvente de concept de « gunaikeîon », désignant les appartements réservés aux femmes dans les habitations grecques et romaines. Loin de son contexte historique de retrait et d’isolement, l’exposition entend ouvrir au monde son gunaikeîon, établir des connexions entre le Frac, la Fondation Fiminco et le public, en résonance avec les préoccupations contemporaines.

Sous l’égide des commissaires Jade Barget, Daisy Lambert, Camille Martin, Céline Poulin et Elsa Vettier, l’exposition adopte une démarche narrative novatrice : chaque commissaire réactualise les œuvres de la collection permanente du musée, en créant un récit autour de celles-ci et en les faisant dialoguer avec les œuvres invitées. L’occasion de redécouvrir la collection sous divers angles et d’appréhender l’impact de la culture contemporaine sur son interprétation.

L’initiative est une production du Frac Île-de-France et se tiendra à la Chaufferie de la Fondation Fiminco.