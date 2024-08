Le jardin d’Estoublon : la Provence à Saint-Germain-des-Prés

Paris (75)

La tendance est là : proposer aux clients des lieux éphémères, et les restaurants n’y échappent pas ! Alors, au Domaine d’Estoublon de vous offrir une parenthèse et escale provençale.

Morgan Palun

La propriété d’Estoublon est située en Provence sur le versant sud des Alpilles. Ce château, vestiges d’un patrimoine romain, perpétue avec passion sur son domaine de 200 hectares la tradition d’élaboration d’huiles d’olives et de vins premium.

Cet été, les Parisiens et les étrangers pourront déguster, en plein cœur de la capitale et jusqu’à fin septembre, quelques douceurs de la cuisine provençale en les accompagnant du fameux rosé Roseblood d’Estoublon.

Pour vous plonger dans l’atmosphère du château de Provence, installez-vous en terrasse : une végétation kitchissime mais luxuriante et joyeuse vous transportera dans le Sud.

Contemporain, ce spot éphémère propose une cuisine aux accents méditerranéens, avec des plats à partager comme des tapas ou des entrées, plats, desserts classiques : calamars frits et leur mayonnaise au piment d’Espelette, panisses croustillantes crème à l’ail, gaspacho jaune de tomates ananas et glace à l’huile d’olive, carpaccio de bar à l’huile d’olive et gelée de vin rosé Roseblood, tatin de tomates crémeux basilic et sucrine, linguine au pesto frais stracciatella huile d’olive et citron ou suprême de poulet aux olives picholines et citron. Même les desserts sucrés ont des accents méditerranéens, avec une mousse au chocolat à l’huile d’olive ou une nage de melon et de framboises à L’Excessive, le vin effervescent et non alcoolisé du château d’Estoublon (sortie officielle sur le marché au 4e trimestre 2024).

Comptez environ 50-60 € pour 3 plats, que vous accompagnerez bien sûr du Roseblood 2023, dont les notes fraîches et florales sont réjouissantes. Il est proposé au verre à 8 €, à la bouteille à 39 € et au magnum à 85 €. Plus minéral et long en bouche, car riche, le rosé cuvée 1489 est plus onéreux, à 105 € la bouteille.

Si vous préférez le vin blanc, les cuvées Roseblood existent aussi dans cette couleur aux mêmes prix que les rosés, et leur vivacité est intéressante.