Le Lumen présente une exposition sur l’innovation et les limites planétaires : un voyage vers 2055

Jusqu’au 18 septembre 2024, le Lumen de l’Université Paris-Saclay, situé à Gif-sur-Yvette (91), vous invite à explorer l’avenir à travers son exposition temporaire dédiée à l’innovation et à sa place dans un monde respectueux des limites planétaires.

Lumen – Université Paris-Saclay

L’exposition qui se tient actuellement au Lumen de l’université Paris-Saclay situé à Gif-sur-Yvette (91), immersive et visionnaire, nous projette en 2055, sur une planète où les environnements et les populations prospèrent, et où les concepts d’équité, de justice sociale et de bien-être pour toutes les formes de vie sont au cœur des préoccupations.

L’exposition imagine un futur où, malgré les défis du réchauffement climatique, l’humanité a réussi à vivre en harmonie avec les limites du système Terre. Dans cet avenir encore possible mais de moins en moins probable, la question centrale est : qu’est-ce qu’innover signifie dans un tel contexte ? Quelles innovations sociales et technologiques seront nécessaires et auront leur place dans ce futur désirable ?

L’exposition interpelle sur les enjeux actuels et futurs des métiers de la recherche, des techniques et de l’ingénierie. En s’appuyant sur des œuvres de science-fiction, elle ouvre un espace de débat pour construire collectivement un avenir inspirant et optimiste. Ce parcours commence par un état des lieux de l’innovation aujourd’hui, en montrant ses coûts et conséquences, avant d’explorer des exemples vertueux et des choix éthiques pour le futur.

Le voyage au cœur de l’exposition est ponctué de dispositifs interactifs et ludiques, conçus pour impliquer les visiteurs de tous âges. Grâce à des partenariats avec l’École Estienne, l’exposition intègre des illustrations scientifiques et un dispositif numérique immersif, créant ainsi une expérience enrichissante et dynamique.

Cette exposition est produite par la Direction des Bibliothèques, de l’Information et de la Science Ouverte (DiBISO) en partenariat avec la Diagonale-Université Paris-Saclay et le Design Spot. Elle bénéficie également du soutien de CentraleSupélec, de l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris-Saclay.

Ne manquez pas cette occasion unique de réfléchir sur l’innovation et son rôle dans un avenir durable et équitable. Venez au Lumen pour découvrir, débattre et imaginer comment nous pouvons, ensemble, construire un monde meilleur pour 2055 et au-delà.