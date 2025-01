Le Mathusalem : une adresse à retenir

Le Mathusalem

Le Mathusalem est un restaurant-bistrot du XVIe arrondissement, qui est devenu une institution de quartier.

Dans ce seizième arrondissement, près de la Porte de St-Cloud, que reste-t-il de l’ancien restaurant basque (tout proche est le trinquet Chiquito de Cambo baptisé, du grand champion de pelote, lequel abrite le fronton de Paris) ? Pas grand-chose hormis des nappes à carreaux vichy rouges et blanches et la convivialité d’un bistrot de bons copains. Deux passionnés de gastronomie, Lionel Chauvin (descendant de Berthillon qui a créé sa propre maison de glaces Enzo et Lily) et Thomas Kazandjian, ont repris l’établissement et en plus de 15 ans, il est devenu une institution dans le quartier.

La clientèle est ici très locale, avec la bourgeoisie familiale et le microcosme des sociétés de médias installé sur les berges de la Seine.

Dans le style parigot des années 30 avec sol en mosaïque, miroirs mouchetés et banquettes en cuir rouge, quelle assiette ? En menu à 3 plats à 55 € ou à la carte avec entrées et desserts à 15 € et plat à 30 €, la cuisine est simple, chaleureuse. Au choix, pour démarrer, poulpe cuit au court-bouillon et jambon de Bayonne, œuf parfait et velouté de butternut ou carpaccio de daurade et betteraves. En plat principal, on peut apprécier l’aile de raie et sa purée de patates douces, mais aussi le tendre filet de canette et ses champignons sauvages. Les deux plats principaux sont goûteux. Le dessert est en revanche tristement classique : mousse au chocolat et glace noisette ; on aurait préféré les glaces inédites et si bonnes d’Enzo et Lily : dommage ! En accompagnement des verres de Bourgogne, pourquoi pas le Pinot Noir de Parent 2020 et le Bordeaux (le Pomerol Le Seuil de Mazeyres 2021 d’Alain Moueix).