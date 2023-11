Le « Mois des 3 Mondes » à Évry, un espace de dialogue pour la solidarité internationale

Le « Mois des 3 Mondes », un événement culturel et sociopolitique qui offre un espace de débats et de réflexions pour une meilleure justice sociale, se tiendra jusqu’au 16 décembre à Évry-Courcouronnes, avec une programmation diversifiée impliquant des conférences, des expositions, et des projections.

Cette initiative, portée par la Maison du monde et ses associations résidentes, vise à stimuler la réflexion autour de problématiques mondiales urgentes telles que les conflits internationaux, les injustices, les violences sexistes et sexuelles et les crises environnementales, notamment en Palestine, de Gaza à la Cisjordanie en passant par Jérusalem, en Israël, en Ukraine, mais aussi au Haut-Karabakh, en Afghanistan et en Afrique.

L’événement s’ouvrira avec une exposition à la Médiathèque de l’Agora, mettant l’accent sur la solidarité internationale dans un contexte de guerres et d’injustices. Complétant celle-ci, une seconde exposition se tiendra à La Fabrik’ sur les conditions de travail dans les bananeraies équatoriennes.

À la Maison du monde, une série d’activités sera proposée, comme des ateliers éducatifs, tels qu’« À l’eau le monde », axé sur l’importance et les enjeux de l’eau dans notre société, ainsi qu’un café de l’actu sur l’accueil des migrants.

Les Cinoches Desnos – Ris-Orangis et le cinéma Arcel s’engageront aussi dans ce processus de discussion, avec la projection de films comme ALAM, un film palestinien de Firas Khoury, et Le chant des vivants de Cécile Allegra, offrant une autre perspective sur l’expérience de l’exil et la résilience humaine.

Le « Mois des 3 Mondes » se propose donc comme une plateforme d’échanges et de sensibilisation, mettant en lumière des enjeux mondiaux contemporains et encourageant la participation active du public dans ces débats essentiels.