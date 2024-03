Le monde de Chéri Samba

Chéri Samba/Musée Maillol

Issues de la collection de Jean Pegozzi, cinquante œuvres de cet artiste africain contemporain, exposées au Musée Maillol jusqu’au 7 avril 2024, célèbrent ses cinquante ans de création. Une découverte qui dépayse et révèle le talent singulier de ce peintre.

Dans ses tableaux narratifs et très vivants, il évoque des thèmes sociaux et politiques aussi bien que la vie de son pays (il habite à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo), et réalise également des autoportraits. Inventif et parfois provocateur, bien éloigné d’une démarche conventionnelle, il confère à la toile ses indignations, sa colère, le plus souvent tempérées d’humour. Ses tableaux hauts en couleurs, à la palette luxuriante sous la lumière, saisissent souvent des scènes prises sur le vif. Plusieurs autoportraits, parfois insolites, sont au centre de l’exposition. Là encore, Chéri Samba affirme son imagination, son indépendance, ainsi n’hésite-t-il pas à se représenter en sirène, un personnage vivant, joyeux, malgré les difficultés qu’il exprime dans ses tableaux.

Il dénonce par exemple le peu de place concédé aux artistes africains, vraiment reconnus que lorsqu’ils réussissent dans le monde artistique occidental. Parfois, des textes renforcent l’image.

Cependant, malgré les difficultés, l’artiste demeure optimiste, réserve une place à une certaine joie de vivre exprimée en une perpétuelle invention, sous laquelle perce généralement la critique, mais, semble-t-il, sans vraiment d’amertume. Par son œuvre, il souhaite faire connaître la culture de son pays, exprimer son rêve d’une Afrique qui, peu à peu, rayonnerait dans le monde. On aime la liberté avec laquelle il aborde les problèmes en une figuration qui n’appartient qu’à lui.

Symbolique, cette œuvre porteuse de ses interrogations est teintée de poésie. Parfois, l’on retrouve des références à l’histoire de l’art, ainsi cette toile dans laquelle il réalise une tête à partir de branches et de feuilles, souvenir d’Archimboldo sans doute. Omniprésente, la couleur illumine chaque tableau. Chéri Samba, un artiste à découvrir ; ses compositions invitent au cœur du Congo, de ses traditions, de sa vie, de ses paysages et donnent à réfléchir, toujours dans la gaîté.