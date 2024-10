Le Mont-Valérien retrace l’épopée de Missak Manouchian et des FTP-MOI

éd. Dupuis

Jusqu’au 30 novembre, le Mémorial du Mont-Valérien, haut lieu de mémoire nationale, propose une immersion inédite dans l’histoire de la Résistance française. À l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian, figure emblématique de la lutte contre l’occupant nazi, une nouvelle exposition itinérante vient enrichir le parcours muséographique.

Des planches de BD aux archives historiques

Conçue en partenariat avec le Musée de la Résistance nationale et les éditions Dupuis, cette exposition s’appuie sur le matériau graphique de la bande dessinée Missak, Mélinée et le groupe Manouchian. Les auteurs, Jean-David Morvan et Thomas Tcherkézian, ont su rendre avec justesse l’épopée de ces hommes et de ces femmes, souvent oubliés, qui ont choisi de résister.

Au-delà de la fiction, l’exposition s’ancre dans la réalité historique. Documents d’archives, photographies et témoignages permettent de retracer le quotidien des membres du groupe Manouchian, les FTP-MOI, et de mettre en lumière leur rôle déterminant dans la lutte clandestine.

Les étrangers de l’Affiche rouge

L’exposition met particulièrement l’accent sur la diversité des profils de ces résistants, en majorité étrangers. En s’appuyant sur les planches de la bande dessinée, le visiteur est invité à découvrir les parcours individuels de ces hommes et de ces femmes, leurs motivations et leurs espoirs.

Une exposition hommage à des héros mal connus, qui s’inscrit dans une initiative plus large de réécriture de l’histoire de la Résistance, tendant à donner une place plus importante aux résistants étrangers et aux femmes.