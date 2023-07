Le musée des Avelines célèbre les Amours imaginaires

Hauts-de-Seine (92)

Jusqu’au 17 septembre 2023, le musée des Avelines à Saint-Cloud (92) met à disposition ses locaux pour l’exposition Amours imaginaires. Les visiteurs se trouvent alors plongés au milieu de 120 œuvres ayant longtemps été tenues dans l’ombre, conservées dans les réserves des collectionneurs. En partageant la vision d’un amour intense et transcendant, les metteurs en scènes veulent apporter de la joie et du réconfort à ceux qui contemplent les œuvres.

Ville de Saint-Cloud – Musée des Avelines / A. Bonnet

Entre passion, tristesse ou tendresse, la palette d’émotions de l’amour nous touche universellement. Le musée des Avelines nous invite ainsi à redécouvrir ce sentiment que l’on connaît tous grâce à des artistes ayant retranscrit cette sensation intense et envoûtante sur de simples matériaux. À travers des fresques, des illustrations, des peintures, le public se retrouve transporté dans un paysage d’idylle et d’ivresse amoureuse.

Cette exposition se veut complète et cherche ainsi à retranscrire différents types d’amour existants par des scènes de passion, d’engagement, de romantisme et d’intensité. Cependant, l’amour au sens romantique n’est pas le seul évoqué ; des œuvres représentants l’amour filial et familial y sont également exposées au fil des époques.

Imbibées par ce sentiment, les œuvres sont décrites comme totalement fictives, naissant d’une symphonie raisonnant dans l’esprit des artistes. Souhaitant guider nos âmes vers des horizons où chaque instant demeure suspendu entre le réalisme de l’image présentée et les songes de chacun, les œuvres laissent apparaître sous nos yeux un univers parallèle empreint de magie, où l’amour ne connaît aucune limite : il se déploie intensément et s’affranchit des frontières imposées par la réalité. Les artistes nous invitent à expérimenter cet amour imaginaire, le rapportant sur un océan de mises en scènes où se noient nos rêves et nos émotions les plus profondes.

Cet abécédaire amoureux illustre à la fois la puissance et la beauté d’un amour rêvé, auquel chacun peut se référer pour se conforter et garder de l’espoir lorsque la réalité nous offre une tout autre vision, parfois fade et douloureuse.