Paris (75)

Le Petit Pergolèse

Place à la convivialité de Serge Charbit et d’Alexandra Damas !

Situé entre Porte Maillot et Porte Dauphine, Le Petit Pergolèse est une institution depuis plusieurs décennies pour les habitants de ce XVIe arrondissement côté Bois de Boulogne. Cette clientèle huppée a maintenu ses habitudes dans cette adresse, car l’art s’y associe avec de la vraie bonne cuisine bourgeoise.

En effet, ce restaurant-galerie séduit toujours car on peut s’y attabler et déguster joyeusement, entouré d’œuvres telles que les chiens de Jeff Koons, des posters de Warhol ou d’autres pièces contemporaines et colorées de Robert Combas, David LaChapelle, Frank Stella.

Le flambeau a donc été repris par Alexandra Damas, qui a tenu près de 20 ans le Moulin à Vent Chez Henri, dans le Ve arrondissement parisien ; son mari est en salle, et Thierry le directeur de salle fut le bras droit d’Albert Corre : le lieu est presque une histoire de famille !

Dans votre assiette, un mixte de traditionnel (quartier oblige !) et de modernité. Si le déjeuner offre une formule à 2 plats + verre de vin + café pour 34 €, la carte pour le soir grimpe facilement dans les 75 € hors vin.

Preuve en est, les entrées délicieusement iodées avec la salade de homard tiède, vinaigrette aux truffes à 37 €, le tartare de bar au caviar solognot à 25 € et les raviolis de langoustines à la crème de homard à 26 €.

On poursuit avec un pavé de thon ratatouille au pistou (30 €), le beau et très tendre Chateaubriand sauce poêlé et sa sauce poivre (36 €), le généreux ris de veau poêlé et posé sur une galette de pommes de terre et recouvert d’une crème aux morilles (35 €).

Classiques mais excellents, les desserts jouent aussi la carte du grand classicisme avec une pavlova aux marrons (autant dire un Mont Blanc, appelé ici le « 4 809 mètres »), une très régressive mousse au chocolat tiède et sa glace vanille, et le bien gonflé soufflé minute au Grand Marnier (réalisé à partir de ricotta pour être plus léger, aérien). Comptez entre 15 et 17 € pour cette douceur de fin de repas.

Si vous ne voulez pas alourdir trop votre note, optez pour un Sancerre rouge (P. Prieur) 2019 à 42 € ou un rosé de Provence, le Château Malherbe 2020 à 52 €, les Bordeaux rouge démarrant aux alentours des 65 €.

Le Petit Pergolèse, 38 rue Pergolèse, 75016 Paris