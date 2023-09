Le poids du mensonge de Mitch Hooper

Paris (75)

Reprenant l’affaire Romand de 1993, l’auteur et metteur en scène Mitch Hooper souhaite révéler la réalité de celle-ci, faisant face au poids du mensonge.

Le rideau se lève et deux coups de feu sont tirés : on est dans le vif du sujet.

Peut-être vous rappelez-vous l’affaire Romand ? Un homme se disant médecin qui a assassiné toute sa famille après lui avoir menti pendant près de 20 ans… Ce fait-divers a été repris par des livres, dont le roman d’Emmanuel Carrère : L’Adversaire en 2000 et un excellent film au tritre éponyme, interprété, notamment, par Daniel Auteuil.

Pourquoi revenir une nouvelle fois sur cette histoire sordide ? L’auteur Mitch Hooper, créateur de la compagnie Body and Soul / Corps et Âme en 2012, entend éclairer à sa façon ce mythe du fait-divers et invite le public à se questionner : parmi les deux couples présents sur scène, « les Romand » et deux amis. Lesquels sont le plus normaux ou étranges ? Les 4 personnages font semblant de s’aimer alors qu’en réalité la jalousie, la passion pour la femme de l’autre les dévorent. Ils se mentent à eux-mêmes et à leurs proches. L’un et l’autre font semblant d’avoir réussi dans la vie alors que celle-ci n’est que ratage et néant. Vivant dans la société de consommation, les personnages sont soumis à des pressions, des rêves, des soifs de pouvoir, des fantasmes d’argent et de gloire non assouvis. En chaque personnage existe une part de mystère et quand un grain de sable casse la routine de la vie artificiellement construite, tout bascule. L’arnaque se dévoile progressivement aboutissant à une fin tragique.