Le rideau du ballet Salade en visite à Massy

Essonne (91)

Le 2e week-end de septembre marque le retour à l’Opéra de Massy d’une œuvre qui a défini une époque.

The U.S. National Archives

La ville de Massy (91) invite les amateurs d’art et de culture à un événement spécial les 9 et 10 septembre prochain. L’Opéra de Massy accueillera une présentation exclusive du rideau du ballet Salade. À sa création, la musique était signée Darius Milhaud, sur un livret d’Albert Flament, une chorégraphie de Léonide Massine, accompagnés des décors et costumes de Georges Braque (1882-1963), qui a marqué les années folles. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus vaste entre la Ville de Massy et le Centre Pompidou, dont une partie des collections sera accueillie à Massy dans les années à venir.

Le rideau du ballet Salade peint par Georges Braque en 1924, composé d’un rideau d’encadrement, d’un rideau intermédiaire et d’un rideau de fond, sera au cœur de cette présentation. Une conférencière du Centre Pompidou dévoilera les secrets de cette œuvre, créée pour les Soirées de Paris patronnées par le Comte Étienne de Beaumont (1883-1956). La simplicité du décor, avec ses hautes arcades donnant sur un paysage urbain rapidement esquissé, sera explorée en détail, permettant aux visiteurs de plonger dans l’univers artistique de Braque.

Le programme de cette visite exceptionnelle s’étend sur deux jours avec plusieurs créneaux de visites commentées, le samedi 9 et le dimanche 10 septembre, à partir de 10 heures jusqu’à 15 h 30 sur réservation. Pour ceux qui préfèrent une exploration libre, des visites sans réservation sont proposées du mardi 12 au vendredi 15 septembre.

L’opéra accueillera le 17 septembre un concert en lien avec la présentation de cette œuvre.