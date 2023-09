Le savoir-faire à l’honneur à Marolles-en-Brie lors du Salon des métiers d’art du plateau Briard

La 24e édition du Salon des métiers d’art du plateau Briard se déroulera du 13 au 15 octobre 2023. Cet événement annuel, organisé par Grand Paris Sud Est Avenir en collaboration avec les communes du Val-de-Marne, en partenariat avec la chambre des métiers et de l’artisanat 94 et Val-de-Marne Tourisme, met en lumière la richesse du savoir-faire des communes franciliennes dans l’univers de la création artisanale et artistique. Au programme : exposition, vente, démonstration.

Plus de 60 exposants, en grande majorité issus de la région francilienne, participeront à cette édition. Parmi eux, des professionnels de divers horizons : souffleur de verre, brodeuse, céramiste, tapissier, chapelière/modiste, joaillier, coutelier, peintre, tourneur sur bois et sculpteur, pour ne citer qu’eux. Ces artisans proposeront des créations uniques. Durant les trois jours, les visiteurs auront l’occasion d’assister à des démonstrations de leur savoir-faire, telles que la création de stylos en bois, la réparation de tapis, la broderie anglaise ou encore la teinture de tissus.

En outre le salon proposera des ateliers pour enfants. L’occasion pour le jeune public de découvrir et de s’initier à des activités manuelles adaptées à leur âge. Les animations étant gratuites il est recommandé de s’inscrire car les places sont limitées.

PROGRAMME

Démonstration de restauration de tapis

Kevin Gaudrillet, restaurateur de tapis et tapisseries, vous montrera comment tisser un tapis, réparer un trou ou encore réparer des franges d’un tapis.

• Vendredi 13 octobre 2023 de 13 h à 18 h

• Samedi 14 octobre 2023 de 10 h à 18 h 30

• Dimanche 15 octobre 2023 de 10 h à 18 h 30

Cette animation a lieu en continu. Pas d’inscription préalable. Stand de l’artisan : 35.

Découverte des techniques de la broderie blanche sur un métier vosgien

Véronique Ernoul, brodeuse Meilleur ouvrier de France (MOF), vous proposera des démonstrations de broderie blanche.

• Vendredi 13 octobre 2023 à 14 h, 15 h 30 et 17 h

• Samedi 14 octobre 2023 à 15 h 30 et 17 h

• Dimanche 15 octobre 2023 à 14 h, 15 h 30 et 17 h

Inscriptions ici

Découverte des techniques de teinture des tissus : le Shibori (atelier complet)

Démonstration : conception d’un stylo – tournage sur bois

Xavier Marsollier vous fera découvrir les techniques de tournage sur bois en vous montrant comment créer un stylo en bois.

• Samedi 14 octobre 2023 à 11 h

• Dimanche 15 octobre 2023 à 11 h et à 14 h 30

Inscriptions ici

Atelier découverte : création d’un bijou

Jessy Guidotti, artisan fabricant joaillier bijoutier, vous expliquera les différentes étapes de création d’un bijou.

• Samedi 14 octobre 2023 à 10 h 30

Durée : 20 mn

Inscription ici

La fabrique du portrait – Atelier création

Aurélie Galois vous propose de peindre un portrait d’un célèbre artiste.

• Dimanche 15 octobre 2023 à 15 h

Durée : 1 h 30

Inscription ici

Démonstration : Atelier pochoirs

Laetitia Devernay, illustratrice, vous exposera les différentes techniques du pochoir. En utilisant différents pochoirs le jeune public pourra créer sa propre image, soit en nuances de gris, soit en couleur.

• Samedi 14 octobre 2023 à 15 h

Âge minimum : 6 ans

Durée : 1 h 30

Inscription ici