Le succès de l’exposition « Robert Doisneau, l’esprit de la Résistance » prolongée par le musée de la Résistance Nationale

Initialement prévue jusqu’au 28 avril 2024, l’exposition « Robert Doisneau, l’esprit de la Résistance » a été prolongé jusqu’au 13 octobre 2024 au musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne (94).

Musée de la résistance

Le photographe humaniste français, Robert Doisneau, né en 1912 à Gentilly et mort en 1994 à Montrouge, à l’âge de 81 ans, a grandement agi pendant la période de l’Occupation de par son activité de faussaire. C’est pour lutter contre l’oppression que Doisneau a œuvré dans l’ombre de façon discrète protégeant ainsi les personnes persécutées par l’occupant et le régime de Vichy. Durant la période occupée et les journées de la Libération de Paris, le photographe a pris de nombreux clichés devenus symboliques illustrant les moments phares de la Résistance.

L’exposition qui se tient actuellement au Musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne est un hommage à Robert Doisneau pour son travail remarquable et son implication dans le travail collectif de mémoire.

La célébration de la mémoire de l’homme est le fruit d’une coopération entre l’Association des Amis du musée de la Résistance, à Champigny-sur-Marne, autrement appelé AAMRN, et l’Atelier Robert Doisneau géré par ses filles.

L’exposition offre à ses visiteurs une immersion totale au sein des photographies de l’artiste plongé dans une ambiance résistante. Cette exposition met à l’honneur le travail de la presse clandestine et des « petites mains », comme les tireurs et les imprimeurs qui ont fortement contribué à la diffusion des idées de la Résistance.

Par cette exposition, un autre hommage est fait à l’artiste notamment pour son investissement et sa participation au développement de la profession de photographe en valorisant l’organisation et la reconnaissance du métier.