Le Syndicat des Olympiades : une autre vision des Jeux

Noisy-le-Sec accueille une exposition singulière qui interroge notre rapport au sport et à la ville.

Jusqu’au 30 novembre 2024, La Galerie, centre d’art contemporaine de Noisy-le-Sec (93) présente « Le Syndicat des Olympiades » de Jonathas de Andrade. L’artiste brésilien invite à repenser les Jeux olympiques en mettant en lumière les acteurs souvent invisibles de cet événement sportif mondial.

Loin des clichés habituels sur les Jeux olympiques, Jonathas de Andrade propose une réflexion profonde sur l’impact de cet événement sur les territoires et les habitants. À travers une série de photographies, de vidéos et d’installations, l’artiste donne la parole à ceux qui vivent au quotidien avec les conséquences de ces grands rassemblements sportifs.

En transformant La Galerie en siège d’un syndicat imaginaire, l’artiste crée un espace de dialogue et de partage. Les œuvres exposées mettent en valeur la diversité des habitants de Noisy-le-Sec et de leur rapport au sport. Que ce soient les sportifs amateurs, les riverains ou les acteurs locaux, chacun trouve sa place dans ce projet participatif.

Un regard critique sur l’urbanisme olympique

L’exposition interroge également les transformations urbaines liées à l’organisation des Jeux olympiques. Jonathas de Andrade s’intéresse aux conséquences architecturales, sociales et culturelles de ces grands événements sportifs. Il invite à réfléchir à l’héritage laissé par les Jeux olympiques et à questionner les modèles de développement urbain qu’ils engendrent.

En donnant la parole à ceux qui sont souvent marginalisés, Jonathas de Andrade offre une vision plus juste et plus humaine des Jeux olympiques.