Le thé en deux adresses de salons parisiens

« On boit du thé pour oublier le bruit du monde » : les mots de Lu Yu, maître du thé de la dynastie Tang (618-907), résonnent à la plupart des oreilles ; d’où l’éclosion de nombreux salons de thé à Paris et dans d’autres villes de France.

Découverte de deux adresses de salons de thé, l’une mythique dans le VIIIe arrondissement parisien et l’autre fraîchement ouverte dans le XVIe.

Mariage Frères plus que centenaire

Depuis 1854, Mariage Frères est un comptoir à thés emblématique de Paris à tous points de vue, puisque le décor même de la boutique reprend celle d’un vieux comptoir en bois et que la maison offre toutes les variétés de thé de la planète, d’un oolong chinois à un rooïbos en passant par un thé du Kerala.

Installez-vous agréablement autour d’une petite table ronde et dégustez le nouveau thé de printemps Sakura, qui est d’une finesse inouïe. Nous avons goûté la version thé vert de ce thé au parfum de cerisiers en fleurs. L’éclosion des fleurs de cerisiers est au Japon une typicité esthétique et végétale aussi bien appréciée des Japonais eux-mêmes que des touristes étrangers qui visitent le pays pour la seule beauté de cette saison. Subtiles, légèrement parfumées, les fleurs de cerisiers agrémentent de nombreux produits dont le thé qui devient d’une infinie délicatesse. Ce thé Sakura existe en thé bleu, blanc et vert (environ 27 € les 80 grammes).

Pour l’accompagner, une bouchée sucrée avec une mousse de lait d’amande au cœur fleuri de thé vert Sakura posée sur un fond croquant de dragées blanches. Comptez 24 € pour un thé et cette pâtisserie dégustée sur place.

Mariage Frères, 260 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Tchaï, le salon de thé de la Compagnie Française de l’Orient et de la Chine

La Compagnie Française de l’Orient et de la Chine (CFOC) est une boutique et un comptoir d’objets inédits en provenance des contrées asiatiques : luminaires, vaisselles, verreries, petits objets de décoration et mobilier. La CFOC propose une sélection élégante, aux antipodes de beaucoup d’enseignes. En complément des deux autres boutiques des boulevards Raspail et Haussmann, la CFOC vient d’investir le vaste emplacement d’un ancien fleuriste de l’avenue Paul Doumer. Dans cette partie cossue du XVIe arrondissement, l’immeuble de type haussmannien a été doté d’une gigantesque verrière peinte en bordeaux qui s’avance sur la petite place.

D’un côté, un espace de ventes comme dans une boutique-hôtel ; de l’autre, un lieu de dégustation autour de 5-6 tables pour une dégustation réservée à des esthètes du thé. On prend place dans de grands mobiliers tressés du Guangdong entourés par des grandes jarres de Yixing pour une détente totale.

Des thés verts d’exception (comme « Secret de Corée », un thé vert puissant aux notes iodées et végétales), des thés grands crus (comme « Margaret’s Hope Garden », un thé noir Darjeeling fine FOP), des thés signature (comme le Pai Mu Tan, un thé blanc aux notes de miel et d’abricot), ou des spécialités (comme le black latte au sésame noir torréfié, gingembre frais et charbon végétal) sont proposés pour 6,50 €.

Une très courte carte de desserts réalisés par Kevin Lacote : 1 brownie, 2 cakes, 1 financier, 1 sablé. Les douceurs de ce pâtissier installé sur la plaine Monceau dans le XVIIe sont délicieuses. Dommage que le choix soit si restreint. Comptez environ 6,50 € pour une pâtisserie.

Tchaï, 84 avenue Paul Doumer, 75016 Paris