L’ensemble de musique ancienne Du Souffle à l’Archet en concert à Athis-Mons

L’Ensemble Du Souffle à l’Archet vous convie à un concert de musique baroque allemande le 17 novembre à l’église Notre-Dame de la Voie d’Athis-Mons.

DR

Préparez-vous à être transportés au cœur de l’Allemagne baroque ! Le jeune ensemble lyonnais Du Souffle à l’Archet, reconnu pour son interprétation sensible et authentique de la musique ancienne, nous propose un programme dédié à la musique sacrée allemande du XVIIe siècle. À travers les œuvres de grands maîtres tels que Johann Hermann Schein, Heinrich Schutz et Franz Tunder, mais aussi de compositeurs moins connus comme Christian Geist et David Funck, l’ensemble nous invite à une exploration intime de l’âme humaine.

Au cœur de ce programme, intitulé : « Le Chant des âmes », le lien étroit entre la voix et la viole de gambe sera mis en lumière. Ces deux instruments, qui se répondent avec une incroyable justesse, nous promettent un moment de pure émotion. Le contre-ténor Nicolas Kuntzelmann et les quatre gambistes de l’ensemble nous entraîneront dans un voyage musical empreint de spiritualité et de beauté.

Organisé par Les Bords de Scènes dans le cadre de sa programmation Les jours baroques, ce concert est une invitation à découvrir un répertoire méconnu du grand public, mais d’une richesse inestimable. Les œuvres choisies par l’ensemble devraient vous permettre d’apprécier toute la diversité de la musique sacrée allemande du XVIIe siècle, de ses moments de recueillement à ses passages plus enjoués.