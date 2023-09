L’ensemble vocal Abélard chante la Renaissance sacrée

GiorgioMorara/AdobeStock

Spécialisé dans l’interprétation de pièces sacrées de la Renaissance chantées a capella, l’ensemble vocal Abélard propose un programme centré autour de la Vierge Marie et particulièrement de l’antienne Alma redemptoris mater. Prière dédiée à Marie et originellement écrite pour l’Annonciation, elle est généralement chantée en conclusion de l’office des complies (dernière prière avant la nuit, juste après le coucher du soleil, dans la liturgie chrétienne).

Son texte évoque les deux représentations allégoriques associées à la Vierge : cœli porta (« porte du ciel ») et stella maris (« étoile de la mer ») et a été mis en musique par différents compositeurs qui seront au programme de ce concert : Tomás Luis de Victoria, Guillaume Dufay, Roland de Lassus, Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Le programme comportera également d’autres œuvres sacrées : des extraits du Requiem d’Eustache du Caurroy, messe des morts « officielle » des rois de France ; un Ave verum de Josquin des Prez, deux pièces de Thomas Tallis, etc. Un programme autour de l’Europe, avec des compositeurs du XVe et XVIe siècle, originaires d’Espagne, d’Angleterre, d’Italie, de France et des Flandres.

Constitué de cinq chanteurs amateurs (soprano, mezzo, alto, ténor et basse), l’ensemble vocal Abélard a été fondé par Jean Belliard et rend hommage, par son nom, à Pierre Abélard, philosophe et théologien du Moyen Âge.

Ce dernier concert de l’ensemble dans cette configuration se tiendra le vendredi 6 octobre à Janville-sur-Juine (91), dans l’église Notre-Dame-de-la-Nativité.