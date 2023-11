L’épopée d’un inventeur du ciel : Henri Mignet à l’honneur à Bois-Colombes

Hôtel de ville de Bois-Colombes

Un trésor aérien prend son envol à l’Hôtel de Ville de Bois-Colombes, et il n’est pas question de le manquer. Cette exposition explore le génie d’Henri Mignet, le créateur du légendaire Pou du Ciel, a été soigneusement préparée pour les passionnés d’aviation et néophytes curieux. Déployée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, elle sera ouverte au public jusqu’au 2 décembre 2023.

« L’épopée aérienne d’Henri Mignet, inventeur du Pou du Ciel » est une immersion dans la vie et la carrière d’Henri Mignet, dont l’amour pour l’aviation prit racine dans sa jeunesse. L’inventeur, doué de ses dix doigts et fort d’une solide formation scientifique, apprit à construire des aéronefs, ainsi que des émetteurs-récepteurs de TSF, des appareils photo, et bien plus encore, uniquement par expérience et par la consultation de documents techniques !

À l’époque où il conçut ses premiers aéronefs, l’aviation était un domaine réservé principalement aux industriels et à quelques chanceux pilotes, mais soutenu par sa famille et une communauté d’amateurs grandissante, il publia au début des années 1930 deux ouvrages détaillant la construction du HM8 et de son Pou du Ciel. Les critiques quant à la sécurité de ses avions n’ont jamais entamé la détermination de l’inventeur, dont les activités se poursuivent jusqu’en 1960.

Si ses aéronefs n’ont connu le succès de l’industrialisation ni en France ni à l’étranger, Henri Mignet a néanmoins marqué l’histoire en lançant le mouvement des constructeurs amateurs français, avec son avion léger, qui sera le clou de cette exposition à l’Hôtel de Ville ! Une occasion rare de voir de près cet avion emblématique qui a laissé une empreinte durable dans l’histoire de l’aviation française !