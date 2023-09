Les adresses à ne pas manquer lors du 119e Congrès des notaires de France à Deauville

À l’occasion du prochain congrès des notaires qui se tiendra les 27, 28 et 29 septembre à Deauville la rédaction d’Actu-juridique à tester pour vous certaines adresses. Alors, que vous soyez en vacances ou que vous veniez à Deauville pour travailler, un repas au restaurant, de temps en temps, s’impose !

Un étoilé avec L’Essentiel

Voilà une table innovante avec une cuisine à quatre mains, créée par un Français, Charles Thuillant et la Coréenne Mi-Ra Kim. C’est une belle reconversion professionnelle qui a conduit les deux époux à une étoile Michelin, après des stages chez W. Ledeuil (Ze Kitchen Galerie), l’Épi Dupin et l’Atelier de Robuchon. Dans un cadre totalement rénové en 2017, qui a rouvert ses portes en 2018, ils proposent une carte française avec des touches asiatiques. Si vous cherchez un restaurant uniquement asiatique, ou une table franco-française ; ne poussez pas cette porte ! En revanche, si vous êtes amateurs de saveurs inédites, vous adorerez les recettes twistées avec des ingrédients tels que le miso (pâte fermentée servant de condiment de base pour les bouillons), le soba (nouille de sarrasin), le calamansi (citron des Philippines), ou encore le saté (condiment du sud-est asiatique).

La carte évolue au gré du marché, et le menu à trois plats à 39 € est une véritable aubaine.

Bien sûr, les propositions flirtent avec les prix parisiens le soir. Le menu à « trois plats » grimpe à 73 €, le « six plats » à 88 € et le « neuf plats » à 120 €. Mais quelle explosion de saveurs en bouche !

29 rue Mirabeau, Tel : 02.31.87.22.11

Un repas dans un hôtel mythique à La Belle Époque au Normandy

Quel charme de savourer un repas, tout en admirant la cour ombragée par ses pommiers ! Et s’il fait beau, les tables sont aussi dressées à l’extérieur, dans le jardin, loin de l’agitation citadine ; ce Normandy étant un havre de paix en plein centre-ville.

Au-delà du bar « so british », la salle de La Belle Époque traduit son temps avec une mosaïque, de grands lustres et des miroirs qui lui confèrent une glorieuse luminosité, encore accentuée par les bois clairs du mobilier.

Christophe Bezannier est aux fourneaux, avec une belle formule de trois plats à 49 € le midi, et le soir à 67 €. Beaucoup de parfums et de saveurs très « terroir » dans la crème aux champignons (des Normands bruns plus goûteux que les champignons blancs de Paris), jaune d’œuf cru et crevettes en tempura de charbon végétal.

Suivait un beau cabillaud rafraîchi par un risotto de céleri, fenouil, aneth et pommes ; le repas se finissant par un dessert au chocolat parfaitement maîtrisé dans sa sucrosité (sur une dacquoise noisette, une sphère chocolat époustouflante !). Manier le sucré requiert de la précision et de la technique, c’est donc aux propositions sucrées que l’on détecte le professionnalisme d’un chef, qui, ici, est à la hauteur de sa réputation.

À la carte, vous pouvez vous régaler de turbot rôti (72 €), de ris de veau croustillants à la brioche (45 €), de burger au camembert (29 €) ou bien de bœuf wagyu à la truffe (155 €).

38 rue Jean Mermoz, Tel : 02.31.98.65.13

Une brasserie iconique : Le Drakkar

Le Drakkar propose une traditionnelle cuisine gourmande de terroir. C’est un peu comme si on retrouvait les assiettes bourgeoises d’antan.

77 rue Eugène Colas, Tel : 02.31.88.71.24

Le Hibouville

On aime y rester pour un café ou bien une bière, car la terrasse ombragée par les tilleuls de cette place Morny est un lieu d’exception pour voir les badauds. C’est la version balnéaire et cool de l’adresse parisienne du groupe Bourdoncle, le Hibou.

12 place Morny, Tel : 02.14.09.67.02

Le Bouillon Morny

Comme tous les Bouillon, un excellent rapport qualité/prix pour une cuisine simple, avec l’œuf mayo à 3, 90 €, le bourguignon de bœuf, ou les carottes et coquillettes à 12, 90 €. Les grands classiques de la cuisine française sont présents, avec heureusement un peu de Normandie, qui fait son apparition avec un poulet vallée d’Auge à 13, 90 €, des fromages locaux et une tatin à 6, 90 €. Attention : la queue peut s’avérer longue avant d’entrer.

7 rue Breney, Tel : 02.31.88.21.47

Dupont avec un thé

Une adresse de Dives-sur-Mer fondée en 1912, qui a égrainé à Cabourg, puis à Deauville. C’est là une excellente pâtisserie et un salon de thé qui avait le « puits d’amour » comme spécialité. Mais pour Deauville, c’est le chocolat, la « Toque d’Or », une véritable bombe contenant un raisin macéré au calvados et enrobé de caramel, qui a été créé.

20 place Morny, Tel : 02.31.88.55.31