Les Amis des Messina : voyage en Sicile sans quitter la France

Ile-de-France (75)

Avis aux amateurs de cuisine italienne, Les Amis des Messina, rue Réaumur ou rue du Faubourg Saint-Antoine, propose ses spécialités italiennes, en livraison ou à emporter. Un réel atout pour déguster leur cuisine à domicile ou au bureau.

Restaurant Les Amis de Messina

Les Amis des Messina est avant tout un lieu familial, créer par le chef Ignazio Messina originaire de Cefalù près de Palerme en Sicile. Le chef s’adonne autant à la cuisine qu’à la pâtisserie, tandis qu’en salle, c’est Enzo qui est aux commandes. Qu’ils soient aux poêles ou aux fourneaux, maîtriser la langue de Dante est indispensable au personnel pour suivre le rythme effréné des cuisines et gérer l’affluence du service. Le restaurant est en constante ébullition, se découpant en divers espaces de restauration : table d’hôtes, salle ouverte sur la cuisine, bar à cocktails, pièce en cave de pierres voûtées.

La marque de fabrique du restaurant : le fait maison. Qu’il s’agisse des pâtes ou des glaces, le chef ne déçoit pas avec des saveurs que seul l’artisanal peut exécuter. Ignazio charme ses clients avec son entrée d’aubergines grillées aromatisées, accompagnée de mozzarella et d’un parmesan affiné de 24 mois. Coté plats, les pâtes traditionnelles sont à retrouver en quatre déclinaisons, respectant, bien évidemment, la cuisson al dente. En accompagnement, les gambas et le pesto de pistaches sont à tester. Vous pourrez également découvrir le plat classique d’escalopes de poulet marinées servi avec une salade, pour un moment de fraîcheur.

Pour ce qui est des boissons, Les Amis de Messina maîtrise parfaitement les cocktails maison, tel que leur fameux Aperol spritz ou leur mélange gin, jus de citron, sirop de sucre, basilic et blanc d’œuf.

La fin du repas est à signer d’une touche sucrée avec un incontournable tiramisu ou une glace noisette-pistache exécutée à la perfection.