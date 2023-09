Les arbres m’ont dit : une ode écologique au Musée Grataloup Centre d’Art Contemporain

Pour son deuxième anniversaire et jusqu’au 12 novembre 2023, le musée Grataloup célèbre une fois de plus l’art visionnaire du peintre Grataloup, centré sur un thème qui lui est cher : les arbres.

Musée Grataloup

Dans un contexte d’alertes écologiques sans précédent, l’exposition « Les Arbres m’ont dit … » se veut une interpellation didactique sur l’importance cruciale des arbres pour la survie de toutes les formes de vie, tout en reflétant l’approche symbolique et onirique de Grataloup dans leur représentation.

Situé au cœur pittoresque de Chevreuse, le musée Grataloup Centre d’Art Contemporain vous invite à plonger dans un univers où art, nature, musique et conscience écologique fusionnent. L’exposition dévoile la maîtrise technique singulière de Grataloup : une fusion de matrices scarifiées, et de matières nobles comme le laiton, le sable et les feuilles d’or et d’argent. Chaque œuvre est complétée par un podcast enrichissant, commençant par un message écologique et partageant le monde symboliste de l’artiste.

Un spectacle son et lumière sous les voûtes historiques de la chapelle Saint Saturnin amplifie la majesté des créations de Grataloup, créant une ambiance enchanteresse. Des documentaires dédiés à l’artiste et des témoignages de Michel Tournier, écrivain et ami proche de Grataloup, enrichissent cette expérience culturelle et écologique.