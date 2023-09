Les bibliothèques du 93 se montrent De la tête aux pieds

Jusqu’au 14 octobre, les bibliothèques d’Est Ensemble organisent la huitième édition du festival Sciences Infuses.

Le festival Sciences Infuses est un événement annuel dédié à la culture scientifique. Cette année le thème mis à l’honneur est celui du corps humain. Pendant plus de six semaines, les participants ont l’occasion de participer à plus d’une cinquantaine d’activités variées, telles que des ateliers, des conférences, des expositions et des spectacles, pour explorer et comprendre le fonctionnement du corps humain.

L’aventure intérieure

Le festival Sciences Infuses propose ainsi un programme riche et diversifié pour tous les âges et tous les goûts. Les participants ont l’opportunité de découvrir l’anatomie, le handicap, le sport, les plaisirs et les différentes représentations du corps humain qui influencent notre compréhension de ce sujet. Des ateliers, des rencontres, des expositions, des lectures et des spectacles sont organisés tout au long des mois de septembre et d’octobre pour permettre aux participants de mieux connaître leur corps, de la tête aux pieds, et d’en apprendre davantage sur ce qui nous constitue.

Sont ainsi proposés, entre autres : un atelier sur les illusions d’optiques à Bagnolet, une exposition sur le cerveau à Bondy, un atelier de montage de prothèse de mains au Pré-Saint-Gervais, une exposition sur le clitoris à Noisy-le-Sec ou encore une rencontre autour du muscle sous l’angle économique à Montreuil.