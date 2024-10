Les bijoux de la Comédie-Française

Coll. Comédie-Française / L’école des arts joailliers, Benjamin Chelly

Magnifiques, ces bijoux portés par les artistes de la Comédie-Française font illusion. Si bien réalisés par les orfèvres, on les croirait vraiment précieux. Un savoir-faire remarquable de ces créateurs qui ont œuvré pour ce théâtre depuis le XVIIIe siècle à admirer jusqu’au 13 octobre à l’Hôtel de Mercy-Argenteau.

Accompagnés d’œuvres d’art, tableaux, gouaches, dessins, miniatures, costumes et accessoires, ces 120 pièces sont un voyage du siècle des Lumières jusqu’à la Belle Époque, en passant par le romantisme et l’orientalisme que l’on retrouvait aussi dans les peintures de cette période. Remarquable est la présentation de ces bijoux et œuvres d’art figurant dans des vitrines, qui sont mis en lumière dans les superbes salles de l’Hôtel Mercy-Argenteau. Sur les murs sont exposés tableaux et dessins de la même période, souvent des portraits de comédiens de renom.

Le bijou revêt une importance certaine dans les scènes de théâtre et contribue à leur apporter un réel raffinement. À travers les bijoux revivent, en quelque sorte, les artistes qui les ont portés, telle Rachel, superbe tragédienne qui a interprété les grands rôles classiques : Phèdre, Bérénice, Hermione ou Camille dans l’Horace de Corneille. Est ainsi présentée la couronne de lauriers ornée de perles et de camées, en métal doré, offerte au grand comédien Talma par Napoléon qui l’admirait. C’est encore le diadème de Rachel, orné de pierreries, ou la broche de Sarah Bernhardt, réalisée par René Lalique, en or, émeraudes, émail. À découvrir également la tunique portée par Mounet-Sully lorsqu’il jouait Athalie.

Conçus la plupart du temps en des matériaux ordinaires, ces bijoux non précieux entretenaient l’illusion et sont révélateurs du talent de leurs créateurs. Présentés dans un lieu magnifique, écrin idéal pour leur exposition, ils content une histoire et sont porteurs de beauté. À côté des couronnes, diadèmes, colliers, peignes raffinés, d’une grande originalité, sont exposées les photographies des comédiens qui les ont portés ; ainsi rappellent-ils à notre souvenir ces grands acteurs qui ont enchanté la Comédie-Française et dont la tradition demeure aujourd’hui. Un autre siècle, une autre époque revivent à travers cette exposition et les portraits et sculptures de quelques comédiens rendent la visite plus vivante encore.

En verre taillé ou coloré, en cuivre, laiton, vermeil, ces belles imitations présentées dans cet Hôtel particulier font revivre avec brio un riche passé. Plane à travers eux le souvenir de ces grands comédiens que furent Talma, Rachel, Sarah Bernhardt et d’autres encore ; ils évoquent également le présent, car le théâtre demeure bien vivant.