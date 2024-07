Les bonnes adresses pour déguster des sushis cet été !

La rédaction a testé pour vous trois adresses majeures de sushis, dont certaines proposent des éditions limitées pour cet été.

Côté Sushi

L’association de « Côté Sushi » et du grec « Mavrommatis »

Côté Sushi est l’iconique enseigne dont le credo est from Japan to Peru ; une façon de montrer que le sushi s’est exporté et diversifié, et ce grâce à d’autres recettes, sur toute la planète. Cet été, Côté Sushi s’est associé aux frères Mavrommatis, spécialistes de la cuisine hellénique et propriétaires de plusieurs restaurants sur Paris, Strasbourg, Nice et Marseille.

Le chef de Côté Sushi, Ngo Vu, s’est inspiré des produits phare de la maison Mavrommatis et de son répertoire culinaire grec pour imaginer différents sambas. Parmi les quatre sortes, on peut craquer pour le samba kalamata et le crispy féta.

Le premier associe des pickles, les fameuses olives noires de Kalamata, des tomates séchées et une tranche de thon cru MSC. Un délice, au même titre que le roll frit (mangez-le chaud) renfermant un cœur crémeux de féta. Une sauce teriyaki, de l’origan et une seconde sauce au yaourt et menthe fraîche l’assaisonne.

Infos : 8 sambas kalamata : 11, 90 €, 8 crispy féta : 7, 90 € ; la boite de 22 pièces à 24, 90 € 12 rue La Boétie, 75008 Paris www.cotesushi.com

Le kaïten-sushi de Matsuri

Cet établissement de l’avenue Victor Hugo, dans le XVIe arrondissement parisien, est un vrai kaiten-zushi, un restaurant où les sushis sont servis sur un tapis roulant en libre-service. À chacun de se servir comme bon lui semble de sambas, sushis, rolls, etc., chaque assiette ayant un code couleur qui entrainera sa facturation.

Dès l’entrée, l’exotisme fait que le client vit au cœur d’un univers mixte nippon-californien, avec des okoumés, des peintures glossy, des touches de déco des années 80, aussi japonaises qu’américaines. Près d’une soixantaine de places assises autour du fameux kaïten, le tapis roulant qui fait dérouler un grand nombre de propositions asiatiques alléchantes.

On peut élire le saumon snacké teriyaki, les sushis de sériole sauce yuzu, l’anguille grillée et riz vinaigré, les nori sushis tarama truffe, les springs de thon cuit, les california snowcrabs, les brochettes de poulet ou bœuf marinés, les crispy poulet pané ou crevettes panées et oignons frits, etc. Une variété incroyable qui se double d’un corner café et de pâtisseries japonaises (chiffon cake, mochis glacés, daifuku & doriyaki), transformant Matsuri en réel restaurant et non pas en simple sushi bar.

Infos : 119 avenue Victor Hugo, 75016 Paris Dès 2 € la pièce, et à partir de 4 € le plus souvent www.matsuri.fr

Les handrolls de Doki Doki

Dans les adresses parisiennes (rue Marbeuf et rue Jean-Jacques Rousseau), cette enseigne mi-japonaise mi-new-yorkaise prépare, comme au Japon, des handrolls de poissons crus.

On les déguste à main nue et roulés minute. Il s’agit d’une spécialité nippone, qui allie une algue de nori croustillante, du riz tiède et divers poissons crus ultra frais tels que le thon rouge, le saumon, le crabe, les St-Jacques…