Les Chevaux du Roi : une exposition équestre au domaine de Marly

Le Domaine royal de Marly, jadis demeure de chasse des rois de France, s’apprête à accueillir une exposition qui explore le rôle central du cheval dans l’histoire du domaine. Intitulée « Les Chevaux du Roi », cette exposition se tient jusqu’au 3 novembre 2024 au musée du Domaine royal de Marly, en lien avec les épreuves équestres des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Didier Saulnier

Le Domaine de Marly, situé à Marly-le-Roi (78), est un lieu chargé d’histoire, souvent éclipsé par la grandeur de Versailles. Créé par Louis XIV, il servait de retraite intime et de terrain de chasse pour la cour. Le cheval y a toujours tenu une place de choix, non seulement pour les loisirs et les transports royaux, mais aussi comme symbole de pouvoir et de prestige. Les célèbres statues des Chevaux de Marly, œuvres de Guillaume Coustou, en sont un témoignage emblématique.

L’exposition propose un parcours en sept étapes, retraçant l’importance des chevaux au domaine de Marly, depuis Louis XIV jusqu’à la Révolution. Elle réunit une centaine de pièces, dont des tableaux, des sculptures, des dessins, des gravures, ainsi que des accessoires équestres et des documents d’archives. Parmi les œuvres phares, on trouve le tableau Louis XV chassant le cerf dans la forêt de Saint-Germain de Jean-Baptiste Oudry, qui capture l’atmosphère des chasses royales.

La chasse royale, activité prisée par Louis XIV, a façonné le paysage et l’architecture de Marly. Des routes de chasse furent percées, créant des carrefours en étoile pour faciliter les déplacements. Les écuries royales, construites en 1683, accueillent chevaux de monte et chevaux de trait dans un seul bâtiment, contrairement à Versailles. Elles évoluent sous les règnes successifs, notamment avec les écuries demandées par Marie-Antoinette.

Le cheval, outil de démonstration de la puissance monarchique, se retrouve également dans les parades militaires et les batailles représentées par des artistes comme Van der Meulen. Ces œuvres, illustrant les prises de villes sous Louis XIV, témoignent de l’importance des chevaux de guerre.

L’exposition ne se limite pas aux espaces intérieurs du musée : elle s’étend jusqu’au parc où se trouve l’Abreuvoir de Marly, un vestige architectural imposant. Construit pour les chevaux royaux, cet abreuvoir témoigne de la splendeur passée du domaine. Les moulages des Chevaux de Marly de Coustou, qui surmontent le grand abreuvoir, marquent la fin du parcours en extérieur.

Des visites guidées et des visites flash sont proposées pour mieux comprendre les œuvres et l’histoire équestre du domaine.