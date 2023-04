Les conservatoires sous le signe de Gabriel Fauré

Essonne (91)

La structure culturelle « Les Bords de Scènes » accueillera le 14 mai à Juvisy-sur-Orge (91) un concert de l’orchestre des Portes de l’Essonne et du chœur du conservatoire de Rouen autour du Requiem de Fauré.

DR

Le conservatoire des Portes de l’Essonne, qui rassemble les villes d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge, donnera le 14 mai 2023 son grand concert de musique symphonique et chorale, rendez-vous désormais régulier.

Sous la direction de Jean Gaillard, le chœur du conservatoire de Rouen et l’orchestre des Portes de l’Essonne (composé d’enseignants et d’étudiants des conservatoires partenaires) interpréteront la musique de Gabriel Fauré : deux pièces, petites par la durée, que sont le Cantique de Jean Racine et la Pavane, puis le Requiem, avec pour solistes Muriel Montel (soprano), Louis de Lavignère (baryton). Il s’agit ainsi des trois œuvres les plus célèbres de Gabriel Fauré et accessibles à un public novice.

La Pavane, morceau à la mélodie charmante, est un portrait musical de la comtesse Greffulhe à qui il est dédié. Son titre évoque l’origine ancienne de ce thème, la pavane étant à l’origine une danse du XVIe siècle.

Le Cantique de Jean Racine, composé par Fauré à 19 ans, est une pièce très expressive, chantée en français.

Enfin, le Requiem, longue « berceuse de la mort », aux tonalités angéliques et planantes, dans sa version symphonique de 1900, arrangée par le compositeur pour l’Exposition universelle, est considérée comme l’une des plus belles œuvres de la musique chorale occidentale.

Informations

Espace Jean-Lurçat, place du Maréchal-Leclerc, Juvisy-sur-Orge (91)

Dimanche 14 mai 2023, 17 heures

Billetterie : http://billetterie.lesbordsdescenes.fr/spectacle?id_spectacle=10310&lng=1

À noter, un tarif préférentiel à l’achat des billets est disponible pour les détenteurs du passe Navigo.