Les courbes selon Jean Royère

Art Research Paris

Jean Royère (1902-1981), l’un des décorateurs les plus en vue à la fin de la Seconde Guerre mondiale, incarne, selon les experts « l’expression contemporaine d’un état d’esprit qui entend ne pas soumettre la forme d’un meuble à sa seule fonction, mais lui permettre d’assumer une dimension poétique. » Ce Parisien, qui s’installa par la suite en Pennsylvanie aux États-Unis, commença sa carrière dans les années trente, en ayant recours à l’ornement et aux matériaux naturels. On considère son canapé Boule, conçu en 1947, comme son œuvre emblématique. Celui-ci, également dit « Ours Polaire », est de forme haricot à assise, sans structure apparente, comme un volume aux contours organiques. Un exemplaire, les dossiers et accotoirs garnis de velours rasé beige, le piètement formé de cinq rondins en chêne noirci, daté de 1950-1955, provenant d’une collection en Belgique, a été adjugé 223 200 € à Drouot, le 9 juin 2010 par la maison Pierre Bergé & associés.

Ce canapé est le compagnon habituel de la table « Flaque ». Ce modèle fut tout d’abord créé en métal, en 1947. Une version en marqueterie de paille fut créée vers 1950. L’une d’entre elles en marqueterie de paille brune à décor étoilé fut présenté au Salon des Arts Ménagers de 1954. Un autre ou celui-là (structure en bois, entièrement recouverte d’une marqueterie de paille teintée brune soulignée de filets bruns et blonds, le piètement cylindrique tripode de large section et le plateau de forme libre animé d’étoiles polychromes sera mis en vente au siège de Art Research Paris, le 24 mars 2024 par Pierre Borne, au marteau assisté par Jean-Jacques Wattel, avec une estimation de 200/300 000 €. Ce meuble non moins emblématique fait partie du mobilier d’un appartement parisien aménagé par Jean Royère en 1957.

Outre une paire de chaises « Écusson », modèle créé vers 1937, à la structure en frêne verni, le piètement avant fuselé, le piètement arrière fuselé méplat à l’assise trapézoïdale et au dossier écusson recouverts postérieurement d’un tissu fleuri, estimé 8 000/12 000 €, on croise aussi une table rectangulaire de milieu « Ondulation », modèle créé vers 1950, au piétement fuselé et ceinture en frêne verni, plateau d’opaline bleu de Sèvres, estimée 50 000/80 000 €, et dans le même esprit un meuble d’appui « Ondulation », créé vers 1952, en frêne verni, au piétement quadripode fuselé, ouvrant en façade par trois portes à motif ondulation en découpe sur fond d’opaline bleu Sèvres, intérieur aménagé d’étagères à hauteur réglable avec deux tiroirs supérieurs au centre, dont on attend 80 000/120 000 €.

Les formes du mobilier de Jean Royère, mêlent pragmatisme et liberté, goût pour la nature et volumes aux formes libres et généreuses. Son graphisme léger et curviligne lui a permis d’organiser une dynamique ondoyante qui se propage de meuble en meuble.