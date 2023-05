Les droits de l’Homme contestés

Kâ-Mondo

Le plus intéressant parmi les vœux pieux qui traversent parfois le cerveau des « beaux esprits » est sans doute la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette dernière est née de la réflexion faite par les députés de l’Assemblée nationale en 1789. Ils considéraient en effet que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ». Ils ont donc « résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ». On laissait entendre que pour la première fois, « des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous ». Nous avons vu ce que les Conventionnels en ont fait. Les Britanniques qui avaient déjà en 1679 énoncé le principe de la garantie de la liberté individuelle en cas d’arrestation arbitraire dans l’Habeas corpus Act furent les premiers à s’opposer à la Révolution française et à ses exactions. L’Irlandais, Edmund Burke (1729-1797), publia ses Réflexions sur la Révolution de France, le 1er novembre 1790, dans lesquelles il insistait sur le fait qu’une « doctrine politique fondée sur des notions abstraites comme la liberté ou les droits de l’Homme peut être facilement utilisée par ceux qui détiennent le pouvoir pour justifier des mesures tyranniques ». Burke plaidait au contraire pour l’inscription dans une constitution de droits et de libertés spécifiques et concrets, permettant de faire barrage à l’oppression gouvernementale. Un exemplaire de la deuxième édition, relié en demi-cuir de Russie très orné, a été vendu 80 € à Drouot le 9 décembre 2021 par la maison Kâ-Mondo. L’avènement de la Terreur quelques années plus tard fit de Burke un quasi-prophète. « Il avait su prédire que le mouvement révolutionnaire français aboutirait inévitablement à une dictature militaire », a remarqué Michel Mourre, auteur du Dictionnaire encyclopédique d’histoire (1978-1982).

Les propos de Burke ne plurent évidemment pas aux fiers révolutionnaires, ni à des sympathisants ; notamment Thomas Payne (1737-1809), un Anglais qui émigra aux États-Unis d’Amérique, qui publia aussitôt un contre pamphlet : Droits de l’Homme ; en réponse à l’attaque de M. Burke sur la Révolution françoise (Paris, Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, Mai 1791), qu’il fit suivre d’une seconde partie, réunissant les principes et la pratique (Paris, Chez F. Buisson, Imprimeur-Libraire, et Testu, Imprimeur-Libraire, 1792. 2 parties en un volume in-8°). Un exemplaire de ces deux ouvrages reliés en maroquin vert à grain long, fine roulette dentelée dorée encadrant les plats, dos lisse orné, a été vendu 313 € à Drouot, le mercredi 22 mars 2023 à Drouot par la maison Thierry de Maigret. Bien plus tard, nous aurons la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Mais ceci est une autre histoire…

