Les Enfantillages d’Antonin Louchard au centre Tignous de Montreuil

L’exposition Enfantillages, peintures de pouëts et autres amusettes d’Antonin Louchard, actuellement visible au centre Tignous d’art contemporain de Montreuil et ce jusqu’au 6 janvier 2024, offre une occasion de voir une autre facette de l’artiste.

Antonin Louchard

Antonin Louchard, un nom familier dans le monde des livres pour enfants, s’essaie à la peinture, présentant près de 250 œuvres, incluant des peintures sur papier et sur toile.

Ce virage artistique marque une nouvelle étape pour Antonin Louchard, qui est principalement connu pour son travail en littérature jeunesse, que ce soit en tant qu’illustrateur (Tout un monde et Au jardin, avec Katy Couprie) qu’auteur et illustrateur (Je suis un lion). L’exposition, organisée en partenariat avec les éditions Albin Michel et le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, coïncide avec la sortie de son livre Enfantillages, qui compile une majorité des œuvres exposées.

L’inspiration de ces peintures provient des trouvailles de l’artiste dans les vide-greniers, notamment des objets et figurines diverses. Ces éléments, souvent marqués par l’usure, servent de base à ses compositions, reflétant une certaine nostalgie.

Les œuvres exposées montrent un changement notable par rapport à son travail habituel sur tablette graphique, avec une attention particulière portée aux détails et à la représentation des objets. Cette exposition, tentative intéressante de l’artiste de s’exprimer à travers un nouveau médium, est un pas de côté significatif par rapport à son style établi en illustration jeunesse.

L’exposition s’accompagne de différents ateliers et notamment, le 16 décembre, un atelier de dessin au pastel gras pour parents et enfants, qui seront invités à réaliser une œuvre autour de leur jouet favori.