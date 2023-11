Les fleurs des champs d’Odilon Redon

Digard Auction

Bertrand Redon (1840-1916), qui avait choisi le prénom Odilon pour signer ses œuvres picturales, fut pour certains critiques un « penseur mélancolique ». Il reste qu’il a influencé quasiment tous les courants du vingtième siècle, depuis les Fauves jusqu’aux abstraits, en passant par les cubistes. Selon Jean-Pierre Delarge, fin observateur de la peinture du XXe siècle, « il a fait le lien entre symbolisme, avec des traces relevant des Nabis et de l’onirisme fantastique venu du subconscient. » Il est vrai que l’image du Cube de 1880, dans lequel un œil isolé plane dans l’air, comme une planète, est ambiguë, énigmatique et inquiétant. Et si l’on disait que ce cercle modifié en cube incarne simplement le rêve dans toutes ses visions ? L’artiste ne les a-t-il pas, justement, exprimées très tôt, dès 1879, dans un album intitulé Dans le Rêve, comprenant 11 planches lithographiques, tirées seulement à 20 exemplaires ? À considérer, encore, les « Noirs », des fusains réalisés à la fin des années 1870, nous devinons toutes les voies que cet artiste inclassable allait emprunter. La Tête de martyr sur une coupe de 1877 est aussi insolite que l’étrange Araignée souriante dont s’empareront les Surréalistes, comme s’il était un de leurs ancêtres.

Odilon Redon a utilisé des sujets et des médiums divers, dont des vitraux repris sur toile, quelques portraits décentrés, créé des arts appliqués, ou encore décoré le château de Sermizelles, à Domecy-sur-le-Vault, dans l’Yonne, de 16 panneaux floraux (1900-1901). À l’époque, un nouveau thème l’occupa, celui des bouquets de fleurs, abordé en 1895. L’un de ceux-là, Vase de fleurs des champs (vers 1900-1905), pastel sur papier, signé, sera mis en vente à Drouot, le 28 novembre 2023 par la maison Digard Auction, avec une estimation de 400 000/600 000 €. L’homme des estampes angoissées embrassait soudain une certaine forme de naturalisme. Mais « soudain » n’est peut-être pas l’adverbe qui convient ; l’artiste avait en effet rencontré en 1857, dans sa ville natale, le biologiste Armand Clavaud (1828-1890), alors conservateur de la bibliothèque municipale de botanique au jardin des plantes de Bordeaux. Cette rencontre fut marquante, et lancera les végétaux au cœur de son œuvre, le plus souvent transfigurés, il est vrai, par son imaginaire onirique.

Vers la fin de sa vie, Odilon Redon réalisa de nombreux bouquets, souvent composés de fleurs rustiques. Gérard Depardieu avait été séduit par l’un d’eux : Vase de fleurs, sur panneau. Il a été vendu 64 000 € à Drouot, le 26 septembre 2023 par la maison Ader. Comme dans le bouquet mis en vente le 28 novembre et dans celui de la collection Depardieu, les fleurs sont disposées dans un vase polychrome, à fond bleu et à ramages pourpres. Le même que celui conservé au Metroplitan de New York et le même que dans une autre nature morte vendue 2 790 000 $, à New York, le 11 novembre 2021 par Christie’s.

